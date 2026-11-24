The Remarried Empress ส่ง 2 ตอนสุดท้าย เปิดเหตุผลที่คนทั้งโลกตามดูจนทุบสถิติ Disney+
จักรพรรดิเรียกภรรยามาบอกว่าจะหย่า เพราะอยากแต่งงานกับทาสสาวที่หลบหนีมาพึ่งพระบารมี จักรพรรดินีไม่ร้องไห้ ไม่อ้อนวอน ไม่ขว้างแจกัน เธอตอบว่าได้ แล้วยื่นเงื่อนไขกลับไปข้อเดียว คือขอสิทธิ์ในการแต่งงานใหม่ และคนที่เธอเลือกคือเจ้าชายจากอาณาจักรคู่แข่ง
ฉากนั้นคือเหตุผลที่คนทั้งโลกติด The Remarried Empress หรือ การแต่งงานครั้งใหม่ของจักรพรรดินี และตอนนี้เรื่องกำลังจะจบแล้ว เหลืออีก 2 ตอนสุดท้าย คือตอนที่ 9 และ 10 ลงวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. พร้อมเสียงพากย์ไทย ทาง Disney+ ปิดเรื่องครบ 10 ตอนพอดี
ตัวเลขฝั่งแพลตฟอร์มคือเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกพูดถึงมากกว่าซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นในปีนี้ ดิสนีย์ระบุว่าหลังเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เพียง 3 วัน ยอดรับชมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของผลงานโลคอลออริจินัลทั้งหมดที่เคยเปิดตัวบน Disney+ และ Hulu ทั่วโลก และเป็นซีรีส์เกาหลีเปิดตัวอันดับ 1 ในกว่า 50 ตลาด รวมถึงสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี เม็กซิโก ชิลี แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เดิมกำหนดฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน แต่ดิสนีย์ขยับมาปล่อยเร็วขึ้น 1 วัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นการขอบคุณแฟน ๆ ที่รอกันข้ามปี
ความคลั่งไคล้ไม่ได้เริ่มที่จอ แต่เริ่มที่เว็บตูน ต้นฉบับเป็นนิยายออนไลน์ของ Alphatart ก่อนถูกทำเป็นเว็บตูนบน NAVER WEBTOON ที่มียอดอ่านสะสมเกือบ 3 พันล้านวิว คนอ่านฝั่งไทยตามกันมาตั้งแต่ตอนที่พระเอกยังเป็นนกอยู่เลย ส่วนขั้นตอนดัดแปลงเป็นซีรีส์ ดิสนีย์ระบุว่าใช้เวลาพัฒนานานถึง 6 ปี เพราะทีมงานเถียงกันยาวว่าจะหยิบอะไรจากต้นฉบับมาใช้ และจะตัดอะไรทิ้ง
เรื่องนกไม่ใช่มุก ไฮน์รี่ (Heinrey) เจ้าชายแห่งอาณาจักรตะวันตก แปลงร่างเป็นนกได้ และใช้ร่างนกบินเข้าไปสอดแนมในวังของจักรวรรดิตะวันออก ก่อนจะบังเอิญไปเจอจักรพรรดินีเข้า แล้วตกหลุมรักตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นคน พล็อตแบบนี้ถ้าเล่าเฉย ๆ คงฟังดูบ้า แต่พอวางบนเกมชิงบัลลังก์กลับกลายเป็นจุดที่คนดูชอบที่สุด
เจ้านกตัวนั้นชื่อควีน และคนดูจำนวนไม่น้อยอยากเลี้ยงไว้เองสักตัว ทั้งที่ควีนไม่มีอยู่จริง เป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทีมวิชวลสร้างขึ้นโดยอิงคาแรกเตอร์ไฮน์รี่ของอีจงซอก ฉากบอลลูนและวังของอาณาจักรตะวันตกที่คนพูดถึงกันมาก ก็เป็นงานซีจีเช่นกัน
นักแสดงนำเป็นชุดที่คนไทยคุ้นหน้าทั้งสี่คน ชินมินอา จาก Hometown Cha-Cha-Cha และ Karma รับบทจักรพรรดินีนาเวียร์ (Navier) จูจีฮุน จาก Light Shop และ The Trauma Code รับบทจักรพรรดิโซเวียชู (Sovieshu) อีจงซอก จาก Big Mouth รับบทไฮน์รี่ ส่วนอีเซยอง จาก The Red Sleeve และ The Crowned Clown รับบทราสต้า (Rashta) ทาสสาวที่กลายมาเป็นจักรพรรดินีคนใหม่
สองคนหลังคือตัวละครที่คนดูเกลียดเข้าไส้ ซึ่งแปลว่าแสดงได้ผลจริง ส่วนตัวประกอบก็มีคนตามเก็บไม่แพ้กัน ทั้งองครักษ์แมคแคนนาที่กลายเป็นมีมประจำตอน และเลดี้อัลบานีที่คนดูคอยส่องว่าวันนี้ทาลิปสีอะไร ฝั่งนักแสดงรับเชิญมีอีจุนฮยอก รับบทคิงวอร์ตันที่ 3 และคังฮันนา รับบทราชินีคริสต้า
อีกเรื่องที่ทำให้ภาพในเรื่องไม่เหมือนซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีที่เคยดูมา คือกองถ่ายไม่ได้อยู่ในเกาหลี ทีมงานยกกองไปถ่ายที่สาธารณรัฐเช็กและเยอรมนีตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2568 วังของจักรวรรดิตะวันออกคือพระราชวังชไลส์ไฮม์ชานเมืองมิวนิก สวนลับของนาเวียร์คือสวนเคฟว์ตนา ส่วนวังตากอากาศถ่ายที่ปราสาทฮราเดกอูเนฮานิตเซ นอกจากนั้นยังมีปราก คุตนาฮอรา ปราสาทชวิฮอฟ ปราสาทเชอร์เวนาลโฮตา และเมืองเบอร์โน
งานเสื้อผ้าเป็นอีกเรื่องที่แฟน ๆ นับกันเอง ดิสนีย์ระบุว่าเฉพาะชุดของนาเวียร์มีมากกว่า 70 ชุด และชินมินอาต้องเปลี่ยนชุดวันละ 4 ถึง 5 ชุดตลอดการถ่ายทำ สีก็ไม่ได้เลือกมาสวยเฉย ๆ นาเวียร์ใช้แดงชาดกับทองตามต้นฉบับ ส่วนโซเวียชูใช้มินต์ เงิน และกรมท่า
คนทำก็ไม่ใช่หน้าใหม่ ผู้กำกับคือ โชซูวอน เจ้าของผลงาน Pinocchio และ Still 17 ทำงานคู่กับ คิมชางจู ส่งบทโดย ยอจีนา และ ฮยอนชุงยอล สองคนที่เขียน The Uncanny Counter มาก่อน
ก่อนลงแพลตฟอร์ม ซีรีส์ไปฉายรอบพิเศษในสาย On Screen ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเมื่อเดือนตุลาคม และบัตรขายหมดทุกรอบ ส่วนตัวอย่างชุดใหญ่ทำยอดวิวได้ 13 ล้านวิวภายใน 48 ชั่วโมงแรก
เพลงประกอบก็มีคนตามหาไม่แพ้ตัวซีรีส์ ผู้กำกับดนตรี คิมแทซอง ทำงานกับทีมประพันธ์ MONOPOLE โดยแต่งธีมประจำตัวให้ตัวละครแต่ละคนแยกกัน ไม่ใช้สูตรดนตรีแฟนตาซีย้อนยุคแบบที่เคยได้ยิน อัลบั้ม The Remarried Empress (Original Soundtrack) ฟังได้แล้วทั้งบน Spotify และ Apple Music
ใครยังไม่เคยดูแล้วอยากลองก่อนตัดสินใจ Disney+ Thailand เปิดให้ดู 2 ตอนแรกพากย์ไทยฟรีทางยูทูบ กด ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ได้เลย
ส่วนใครที่ตามมาตลอดแล้ว ดูย้อนหลังครบ 8 ตอน รอได้เลยที่ 2 ตอนสุดท้าย วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. บนแอป Disney+ ตัวใหม่ ที่เดียว
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อ้างอิงจาก: The Walt Disney Company , Wikipedia , Spotify