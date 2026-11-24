งามไส้! รองผู้บัญชาการตำรวจกำปอต ขนยาเค 874 กิโลกรัม
ศาลจังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา ตั้งข้อหา ฮัว ไย (Hour Yai) รองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกำปอต พร้อมผู้ร่วมขบวนการอีก 6 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 หลังเจ้าหน้าที่จับกุมทั้งหมดได้ในปฏิบัติการที่จังหวัดพระสีหนุ พร้อมยึดของกลางยาเค 874 กิโลกรัม ปืนพก และเครื่องกระสุน
ศาลตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ 4 กลุ่ม ได้แก่ การเก็บรักษา ขนส่ง และค้ายาเสพติดโดยผิดกฎหมาย การมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด การครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และการฟอกเงิน พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว เนื่องจากสงสัยว่ามาจากการกระทำความผิดหรือการฟอกเงิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มาตรา 32 ห้ามลงโทษประหารชีวิตในทุกคดี รวมถึงคดียาเสพติด โทษสูงสุดสำหรับผู้ค้ายาเสพติดเกิน 80 กรัมจึงอยู่ที่จำคุกตลอดชีวิต สำหรับของกลางยาเคในคดีนี้มีน้ำหนักมากกว่าเพดาน 80 กรัมถึงราว 10,900 เท่า
เมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ ยาเค 874 กิโลกรัมจากคดีเดียวคิดเป็นราว 15% ของยาเสพติดที่กัมพูชายึดได้ตลอดปี 2568 สำนักงานต่อต้านยาเสพติดกัมพูชารายงานว่า ช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ยึดยาเสพติดได้รวม 5.77 ตัน จากผู้ต้องสงสัย 24,168 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 870 ราย ยอดยึดปี 2568 ลดลงมากจาก 13.3 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2567 ขณะที่ยอดจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น 2.4% ยาเสพติดที่ยึดได้ส่วนใหญ่เป็นเคตามีน ยาอี เฮโรอีน ไอซ์ ยาบ้า โคเคน และคาทิโนน
ด้านสื่อกัมพูชา Khmer Times รายงานรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ฮัว ไย มียศพันเอก เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าตำรวจอำเภอเปรยนบ จังหวัดพระสีหนุ เมื่อปี 2565 ส่วนผู้ต้องหาอีก 6 คนมีลูกชายของเจ้าตัวรวมอยู่ด้วย รวมถึงชาวลาวอีก 3 คน
รายงานระบุว่าขบวนการนี้เคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองกำปงโสม จังหวัดพระสีหนุ กับเมืองกำปอต จังหวัดกำปอต ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2569 โดยมีตำรวจทหารเป็นผู้เข้าตรวจค้น นอกจากยาเคแล้ว เจ้าหน้าที่ยังยึดอาวุธ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลางด้วย
อัยการยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพระสีหนุเมื่อวันอาทิตย์ ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาทั้ง 7 คนไว้ระหว่างรอกระบวนการต่อไป ทั้งหมดยังคงอยู่ในสถานะผู้ต้องหา คดียังไม่เข้าสู่การพิจารณาของศาล รวมถึงยังไม่มีการประกาศวันนัดพิจารณา
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อ้างอิงจาก: Xinhua , Khmer Times ,