งามแต๊งามว่า! ฟ่าน ปิงปิง สวมชุดไทยล้านนา ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569
งามแต๊งามว่า! ฟ่าน ปิงปิง สวมชุดไทยล้านนา ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569 สวยสง่าไร้ที่ติ ดุจนางในวรรณคดีไทย
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังชาวจีนอีกคนหนึ่งที่หลงรักประเทศไทยเป็นอย่างมาก สำหรับ ฟ่าน ปิงปิง ที่ล่าสุดเจ้าตัวบินมาเมืองไทยอย่างเงียบ ๆ เพื่อเข้าร่วมงานประเพณี ‘ยี่เป็งเชียงใหม่ 2569’ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2569
ฟ่าน ปิงปิง โพสต์ภาพสวมชุดไทยล้านนา ถ่ายภาพเช็กอินที่โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล และวัดพันเตา จ.เชียงใหม่ ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว @bingbing_fan พร้อมระบุแคปชั่นว่า “Chiang Mai, here I am! Celebrating the magic of Yi Peng and the beauty of Thai culture. (เชียงใหม่ฉันมาแล้ว! ร่วมเฉลิมฉลองมนต์เสน่ห์แห่งประเพณียี่เป็งและความงดงามของวัฒนธรรมไทย)”
ฟ่าน ปิงปิง ปรากฎตัวใน ‘ชุดไทยล้านนา’ ซึ่งเป็นชุดพิธีการล้านนา ตามแบบเจ้านายฝ่ายเหนือ เสื้อแขนกระบอกยาว คอปีน ขนาดพอดีตัว โทนสีทอง ห่มด้วยผ้าสไบสีเขียวมะกอก ทับตัดด้วยสีขาวนวลปักดิ้นทองและดิ้นเขียวปีกแมลงทับ นุ่งผ้าซิ่นโทนสีเทา จากผ้าไหมยกดิ้นทองลวดลายวิจิตร
พร้อมเครื่องประดับทอง และต่างหูระย้าทรงอุบะดอกกุหลาบแดงสด ทั้งยังเกล้าผมรวบมวยด้วยความปราณีต ประดับปิ่นทอง และดอกไม้สีขาว เพิ่มความสง่างามอ่อนช้อยอย่างสมบูรณ์แบบ
ทันทีที่ภาพเซ็ตดังกล่าวถูกโพสต์ลงเพียงไม่นาน ก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามของ ฟ่าน ปิงปิง กันยกใหญ่ ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้สวบอมตะมากจริง ๆ ยิ่งสวมชุดไทยล้านนาแบบเต็มยศด้วยแล้ว ยิ่งสวยสง่าเอาใจแฟนคลับฝั่งไทยมาก ๆ
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อ้างอิงจาก : IG bingbing_fan