สงสาร ‘แอนนา’ ถูกขังเดี่ยว หลังโดนรุมทำร้ายอ่วม แต่ไม่เอาเรื่อง ให้อภัย
เปิดจดหมาย ‘แอนนา ทีวีพูล’ จากห้องขังเดี่ยวเรือนจำ แจ้งอาการดีขึ้น-ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ขอจบทุกอย่างด้วยการให้อภัย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 “เฟิร์น วรรณภา” อินฟลูเอนเซอร์คนดัง และ “ฟิล์ม ทิฟฟานี” เปิดเผยเนื้อหาในจดหมายจากเรือนจำของ “แอนนา ทีวีพูล” หรือ “วรินทร วัตรสังข์” อดีตพิธีกรชื่อดัง หลังต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังเดี่ยวจากเหตุทะเลาะวิวาท
ล่าสุด เฟิร์น วรรณภา อ่านจดหมายที่แอนนาส่งมา ระบุข้อความว่า “แม่คะ วันก่อนพี่เฟิร์นกับเจ๊กันต์มาหา ฝากขอบคุณแม่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ ตอนนี้อาการดีขึ้น-หายดี ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ตอนนี้อยู่ในห้องขังเดี่ยว รอเรื่องจบจะได้ออก ตอนนี้สบายดีแล้ว ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้” โดยสาวเฟิร์นเตรียมเดินทางไปเยี่ยมแอนนาอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ฟิล์ม ทิฟฟานี แชร์จดหมายจากแอนนาด้วยเช่นกัน มีใจความว่า “ตอนนี้หลาย ๆ คนคงรู้ข่าวพี่ ไปโรงพยาบาลมา 2 อาทิตย์สุขภาพดีขึ้นมากแล้ว ขอบคุณทุกคนที่คิดถึงนะ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ไม่เอาเรื่องใด ๆ ให้มันจบที่การให้อภัย
ตอนนี้อยู่ในห้องขังเดี่ยว กินอาหารที่ญาติสั่งไม่ได้นะ กินหลวงทุกวันอย่าเพิ่งสั่งของมานะ ฝากขอบคุณพี่เฟิร์น ยายกันต์ โบกัส พี่หมอไก่ด้วยนะ ฝากขอบคุณพี่หนิง ปณิตาด้วยที่ช่วยเหลือฝากเงินมาให้ และอีกหลายคนที่ไม่ระบุชื่อ พี่จำได้ทุกคนที่ยื่นมือมาในวันที่พี่ตกต่ำ รักและคิดถึงทุกคน”
ฟิล์ม ระบุปคปชั่นประกอบภาพจดหมายว่า “จดหมายจากพี่แอนนา พี่แอนนาโดนขังเดี่ยว สงสารแกมากเลยอ่ะ แล้วแกก็ฝากขอบคุณทุกคนมาด้วยค่ะ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แอนนาบอกกับเพื่อนสนิทว่ามีคนรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหนัก ตาปูดเขียวทั้ง 2 ข้าง หัวแตก และลิ้นฉีก ต่อมาเรือนจำกลางคลองเปรมชี้แจงว่าผู้ต้องขังข้ามเพศก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวม 5 คน จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา
หลังจากนั้น แอนนาเกิดความเครียดหนักและพยายามทำร้ายตนเอง โดยอ้างว่ากินยาเกินขนาด เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวกลับไปยังสถานพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นพบว่าอาการปลอดภัย ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือตัวยาใด ๆ ในร่างกาย
กระทั่ง เฟิร์น วรรณภา ออกมาอัปเดตว่า เมื่อแอนนาฟื้นตัวและออกจากโรงพยาบาลแล้ว เรือนจำส่งตัวไปขังซอย หรือการแยกขังผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อลงโทษทางวินัย เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่แอนนาจะเขียนจดหมายออกมาเล่าอาการล่าสุดให้คนข้างนอกได้รับรู้
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