อึ้ง สารเคมีทำเหมืองเมียนมา 70-80% ส่งจากไทย ชงกลาโหมขึ้นบัญชีคุมส่งออก
ไทยกำลังเดินเกมรุกแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกกับแม่น้ำสาย จ.เชียงราย ด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยงเหมืองแร่ฝั่งเมียนมา
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ได้ส่งบัญชีรายชื่อสารเคมีทำเหมืองให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้ว หลังข้อมูลชี้ชัดว่าสารเคมีที่เหมืองในรัฐฉานใช้ราว 70-80% ส่งออกไปจากฝั่งไทย
สาเหตุที่ไทยต้องรีบคุมสารเคมี เพราะหน่วยงานรัฐตรวจพบสารหนูในแม่น้ำกกกับแม่น้ำสายเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง ต้นตอมาจากเหมืองแร่ในรัฐฉานที่ส่วนใหญ่บริษัทจีนถือสัมปทาน การตัดวัตถุดิบจึงเป็นเครื่องมือไม่กี่อย่างที่ไทยลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอฝ่ายอื่น
ขั้นตอนจากนี้เป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหม คาดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังเร่งดำเนินการ แต่ยังต้องดูข้อกฎหมายให้รอบคอบก่อน ส่วนสารเคมีอีก 20-30% ที่เหลือเข้ามาจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ไทย
นอกจากรายชื่อชุดแรก สมช. ยังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่ตรวจว่าเหมืองนำสารเคมีชนิดอื่นไปใช้อีกหรือไม่ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้บนโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศ ด้านการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประเมินผลกระทบให้ถี่ถ้วน ก่อนนำผลกลับมาหารือในวง สมช. อีกครั้ง
ปัญหาไม่ได้จบแค่สารเคมีข้ามแดน จากการลงพื้นที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ พบโจทย์ใหญ่เพิ่มอีก 2 เรื่อง เรื่องแรกคือเหมืองเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน อีกเรื่องคือเหมืองเก่าที่ปิดร้างแต่ไร้การเก็บกวาด พอฝนตก สารปนเปื้อนจะซึมลงดินแล้วไหลลงแม่น้ำ ยิ่งเหมืองที่ตั้งติดริมน้ำยิ่งน่าห่วง เรื่องนี้ สมช. ยังอยู่ระหว่างหาทางจัดการ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เลขาธิการ สมช. ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านม้งเก้าหลัง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จุดนี้มองเห็นพื้นที่ทำเหมืองฝั่งเมียนมาได้ชัดเจน พร้อมวางแนวทางรับมือหลายด้านตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงคุมการส่งออกสารเคมี ระยะสั้นเน้นตรวจเข้มจุดผ่านแดนกับท่าข้ามเพื่อสกัดไม่ให้สารเคมีหลุดไปถึงเหมืองเถื่อน ส่วนกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่ทบทวนการกำกับสินค้าผ่านแดน (Transit) ให้รัดกุมขึ้น
เรื่องสินค้าผ่านแดนนี่เองที่เป็นโจทย์หิน สารเคมีจากประเทศอื่นที่ขนผ่านไทยไปเมียนมามีกฎหมายขนส่งสินค้าผ่านแดนคุ้มครองอยู่ การปิดช่องทางนี้จึงต้องแก้ที่ข้อกฎหมาย ทำให้การป้องกันเต็มรูปแบบต้องใช้เวลาพอสมควร
ในระดับระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำข้ามพรมแดนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ ขณะที่รัฐบาลเตรียมประกาศให้แม่น้ำกกฝั่งไทยช่วงยาวกว่า 150 กิโลเมตรเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมนี้
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้กระทรวงกลาโหมยังไม่ได้ออกประกาศใด ทั้งรายชื่อสารเคมีที่จะควบคุม วันเริ่มบังคับใช้ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ส่งออกเคมีภัณฑ์ไปเมียนมา ทั้งหมดยังต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการต่อไป
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