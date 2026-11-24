“ทนายเดชา” แฉเงินมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โอนเข้าบริษัททัวร์ ไปเที่ยว 2-3 ล้าน
“ทนายเดชา” แฉเงินมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โอนเข้าบริษัททัวร์ ไปเที่ยว 2-3 ล้าน แนะ “หมอปลา-น้ำฟ้า” อย่าไปยุ่ง ให้กระโดดหนี
สืบเนื่องจากกรณีที่สังคมกำลังจับตาประเด็นของ “กัน จอมพลัง” หลังเกิดข้อกังขาเกี่ยวกับบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือ “เกตี” และ “น้องกอหญ้า” สองแม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกสาดน้ำกรดเมื่อปี 2567 ว่าอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ จนผู้บริจาคบางส่วนต้องเข้าให้ปากคำชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ต่อมา กัน จอมพลัง ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมนำเอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และหลักฐานการโอนเงินมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อคลายข้อสงสัยเรื่องบัญชีกองกลางของกลุ่ม
พร้อมกันนี้ กัน จอมพลัง ยืนยันว่าไม่เคยนำบัญชีม้าของเว็บพนันมาให้สมาชิกในกลุ่มโอนเงิน และตนเองก็เคยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเช่นกัน โดยชี้แจงว่าบัญชีนี้เป็นเพียงบัญชีกองกลางสำหรับรับเงินสมทบจากสมาชิกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวแต่อย่างใด
ล่าสุด นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ เปิดเผยข้อมูลภายหลังพูดคุยกับนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” เกี่ยวกับ “มูลนิธิกัน จอมพลัง” โดยระบุว่า
“วันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับทนายตั้ม เขาบอกว่ามีเงินของมูลนิธิเข้าไปยังบริษัททัวร์ประมาณ 2-3 ล้านบาท ถ้าเอาเงินของมูลนิธิไปเที่ยวสมมตินะ ไปอยู่บริษัททัวร์พาพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรไปเที่ยว อันนี้ก็คือนอกวัตถุประสงค์ นอกวัตถุประสงค์ก็คือการทำผิดกฎหมาย ผิดกฎหมายมันก็คดีความก็ตามมา
เพราะรับบริจาคไปช่วยน้ำท่วม รับบริจาคไปช่วยทหารชายแดน รับบริจาคไปช่วยคนตึกถล่ม อย่างคุณก้อง ห้วยไร่ ได้เงินไปร้องเพลงอะไรให้มาล้านกว่าบาท ปรากฏลูกสาวบุตรบุญธรรมเค้าไม่ได้เงินเยียวยาเลย ก็แสดงว่าคุณกันเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะครับ อันนี้ก็ดูแล้วก็ท่าทางจะรอดยาก”
นอกจากนี้ ทนายเดชา ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “ถ้าเป็นหมอปลาก็กระโดดหนีดีกว่านะ หมอปลาอย่าไปยุ่งเลยอะไรที่มันไม่ดี กระโดดหนีดีกว่า น้ำฟ้ากระโดดหนี น้ำฟ้าเคยพูดแล้วว่าไม่เคยได้รับเงินจากกัน จอมพลังเลย รักษาพยาบาลน้องดอกหญ้าก็จ่ายเงินเอง ถ้าวันนี้จะมากลับคำให้การ ไปให้การกับ DSI ก็จะกลายเป็นแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ หมอปลาน้ำฟ้าอย่าไปยุ่งเชื่อพี่เด”
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