สภากาชาดไทย เชิดชู นศ.สาธารณสุข ปี 4 บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจผู้ป่วยอีกหลายชีวิต
สภากาชาดไทย โพสต์เชิดชู “น้องพรีม” นักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 บริจาคอวัยวะ หลังเสียชีวิต ต่อลมหายใจผู้ป่วยอีกหลายชีวิต
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์ข้อความยกย่องเชิดชู “น้องพรีม” นักศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 บริจาคอวัยวะในวาระสุดท้ายของชีวิต ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะให้กลับมามีความหวังและมีชีวิตใหม่อีกครั้ง
“กุศลใหญ่ นักศึกษาสาธารณสุข ปีสุดท้าย #บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
น้องพรีม นางสาวธัชพรรณ อยู่สบาย นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เสียชีวิต ครอบครัวของน้องได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการบริจาคอวัยวะในวาระสุดท้าย
การบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ สามารถนำไปช่วยเหลือและต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่หมดหวัง ให้กลับมามีความหวังและมีชีวิตใหม่อีกครั้ง
#สภากาชาดไทย ขอกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ให้ดวงวิญญาณของ “น้องพรีม” นางสาวธัชพรรณ อยู่สบาย ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอขอบคุณครอบครัวของน้องพรีม ที่ร่วมสร้างบุญกุศลต่อเติมชีวิตให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิตในครั้งนี้”
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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society