TCAS70 ยอดสมัครสอบ TGAT ทะลุ 3.2 แสนคน ทปอ. เลิกสอบคอม ใช้กระดาษล้วน
ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2570 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ยอดสมัครสอบ TGAT ใน TCAS70 พุ่งเกิน 320,000 คน มากกว่าปีก่อนราว 6 พันคน ขณะที่การสอบรอบนี้จะใช้ข้อสอบกระดาษเพียงรูปแบบเดียว
ชาลี ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อธิบายว่า ยอดสมัครที่ขยับขึ้นไปในทางเดียวกับจำนวนคนที่ลงทะเบียนใช้ระบบ TCAS ซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาจแปลว่ามีคนสนใจเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น ในกลุ่มนี้มีเด็กซิ่วหรือผู้ที่เคยเข้าเรียนแล้วกลับมาสมัครใหม่ราว 25% อย่างไรก็ดี เมื่อดูภาพรวมแล้ว ตัวเลขยังไม่ต่างจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลขที่ ทปอ. ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 หลังปิดรับสมัครสอบ TGAT และ TPAT2-5 พบผู้สมัครสอบจริง 327,954 คน จากผู้ลงทะเบียนสำเร็จในระบบ myTCAS ทั้งหมด 573,144 คน ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ม.6 รุ่นปัจจุบัน หรือ Dek70 จำนวน 264,337 คน คิดเป็น 80.6% ส่วนอีก 63,617 คน หรือ 19.4% เป็นนักเรียนรุ่นก่อน
สำหรับค่าสมัครสอบที่กำหนดไว้วิชาละ 140 บาทในปีนี้ ผู้สมัครจำนวน 286,878 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่วนอีก 41,076 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว
เมื่อแจกแจงตามรายวิชา TGAT ซึ่งเป็นวิชาความถนัดทั่วไปมีผู้สมัครมากที่สุดที่ 324,219 คน อันดับถัดมาคือ TPAT3 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 151,948 คน แล้วเป็น TPAT5 ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 117,520 คน จากนั้น TPAT2 ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 26,735 คน และ TPAT4 ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,649 คน เป็นอันดับสุดท้าย ตัวเลขทั้งหมดนี้ยังไม่รวม TPAT1 ของกลุ่มแพทย์ ซึ่ง กสพท รับสมัครแยกต่างหาก
ที่น่าสนใจคือ ปีนี้ไม่มีการสอบผ่านคอมพิวเตอร์อีกแล้ว ชาลีเล่าว่า ทปอ. ทดลองจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์มาหลายปี แต่พบว่ายังไม่สะดวกเท่าที่ควร การจัดสอบสองรูปแบบยังทำให้ต้องเตรียมงานและบริหารสนามสอบถึง 2 รอบ จึงเปลี่ยนให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบพร้อมกันด้วยกระดาษ ส่วนข้อสอบยังเป็นงานร่วมกันของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดสอบก็ขยับเช่นกัน จากเดิมที่สอบในเดือนธันวาคม ปีนี้ย้ายไปเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดย TGAT และ TPAT2-5 สอบระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2570 ตามปฏิทินของ ทปอ. วันแรกเริ่มด้วย TPAT3 ช่วงเช้าและ TGAT ช่วงบ่าย ส่วน TPAT1 ของ กสพท สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์
สำหรับวันสอบจริง ชาลีแนะให้นักเรียนไปถึงสนามสอบก่อนเวลาราว 1 ชั่วโมง แต่งกายเรียบร้อย พร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ ที่ขาดไม่ได้คือบัตรประชาชนกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งควรพิมพ์ติดตัวไปให้เรียบร้อยเพื่อกันปัญหาหน้าห้องสอบ ผู้สมัครควรดูสนามสอบที่ได้รับจัดสรรจริงจากบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบด้วย เพราะสนามที่เลือกตอนสมัครเป็นเพียงลำดับความต้องการเท่านั้น
ส่วนเหตุฉุกเฉินอย่างน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงสอบปีก่อน ชาลีคาดว่าการเลื่อนสอบไปปลายเดือนมกราคมจะช่วยให้รับมือได้พร้อมกว่าเดิม ขณะที่จำนวนสนามสอบปีนี้ยังอยู่ระหว่างจัดเตรียม ตามปกติจะมีมากกว่า 200 สนาม
สำหรับ Dek70 ที่ต้องสอบ A-Level ต่อ ทปอ. เปิดรับสมัครรอบปกติวันที่ 14 ถึง 20 มกราคม 2570 ก่อนสอบจริงวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคม 2570 ผู้สมัครติดตามประกาศล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ myTCAS ของ ทปอ.
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