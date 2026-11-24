วันหยุดเดือนธันวาคม 2569 เช็กวันหยุดราชการ-ธนาคาร วางแผนลา หยุดยาวรับปีใหม่
เช็กวันหยุดเดือนธันวาคม 2569 เดือนสุดท้ายของปีที่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารรวม 5 วัน บวกกับวันขึ้นปีใหม่ที่หยุดต่อเนื่องถึงต้นปี 2570 ใครวางแผนลาพักร้อนดี ๆ มีสิทธิ์หยุดยาวได้สูงสุดถึง 9 วัน บทความนี้รวมวันหยุดทั้งเดือนและสูตรลางานไว้ให้ครบ
วันหยุดราชการและธนาคาร เดือนธันวาคม 2569
เดือนธันวาคม 2569 มีวันหยุดที่ทั้งหน่วยงานราชการและธนาคารหยุดตรงกันดังนี้
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมตรงกับวันเสาร์
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ซึ่งธนาคารหยุดตามด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี ก่อนต่อเนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570
วันหยุดพิเศษ 16 ธันวาคม 2569
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 กำหนดให้วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดให้วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน ผู้ที่ต้องทำธุรกรรมกับธนาคารจึงควรวางแผนล่วงหน้า
ลาอย่างไรให้ได้หยุดยาวรับปีใหม่
ช่วงต้นเดือนได้หยุดยาวอัตโนมัติ 3 วันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม โดยไม่ต้องใช้วันลา
ช่วงกลางเดือนยืดหยุ่นได้มาก วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม หากลาวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมเพิ่มอีกวันเดียว จะได้หยุด 4 วันรวด ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม
ส่วนวันหยุดพิเศษวันพุธที่ 16 ธันวาคม หากลาวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม จะได้หยุดยาวถึง 5 วันถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม และหากใครลาต่อเนื่องทั้งวันที่ 11 14 และ 15 ธันวาคม ก็จะได้หยุดยาว 7 วันตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 16 ธันวาคม โดยใช้วันลาเพียง 3 วัน
ช่วงส่งท้ายปี วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ทำให้ได้หยุดยาว 4 วันอัตโนมัติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 ใครอยากหยุดยาวกว่านั้นให้ลาวันจันทร์ที่ 28 วันอังคารที่ 29 และวันพุธที่ 30 ธันวาคม จะได้หยุดยาวต่อเนื่องถึง 9 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570
เรื่องควรรู้ก่อนถึงวันหยุดยาว
ในเดือนธันวาคม 2569 ธนาคารปิดทำการตรงกับวันหยุดราชการ คือวันจันทร์ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 10 วันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามปกติ สาขาในห้างสรรพสินค้าบางแห่งอาจเปิดให้บริการ ควรตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง
ผู้ที่มีธุรกรรมสำคัญ เช่น โอนเงินก้อนใหญ่ จ่ายบิล หรือทำสัญญา ควรดำเนินการล่วงหน้าหรือใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อไม่ให้สะดุดในช่วงวันหยุดยาว
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อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย