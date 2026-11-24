เปิดที่มา สถิติวัยรุ่นไทย เสียตัวคืนลอยกระทง ร้อยละ 40 เลือกวันนี้
เช็กความจริง สถิติวัยรุ่นเสียตัวคืนลอยกระทง ผลสำรวจเก่ากว่า 21 ปีก่อน กรมอนามัยยันไม่เคยเก็บยอดเจาะจงวันเทศกาล พร้อมเปิดสถิติจริงเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเหตุจมน้ำปี 2569
วันลอยกระทง 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลนี้มักมีตัวเลขเรื่องวัยรุ่นเสียตัวในคืนลอยกระทงวนกลับมาแชร์ซ้ำ จากการตรวจสอบต้นทางพบว่าข้อมูลชุดนี้มาจากการสำรวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่ปี 2548 หรือกว่า 21 ปีก่อน
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวง พม. เก็บข้อมูลจากวัยรุ่นอายุ 16 ถึง 18 ปี จำนวน 8,317 คน ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 พฤศจิกายน 2548 แบ่งเป็นชาย 4,075 คน หญิง 4,242 คน นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวง พม. ในขณะนั้น แถลงผลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 รายงานระบุว่าในกลุ่มตัวอย่าง 4,019 คนที่ออกไปลอยกระทงกับคนที่ไม่ใช่ครอบครัว มีผู้มีเพศสัมพันธ์ในคืนนั้นราว 563 คน หรือร้อยละ 14 ในจำนวนนี้เป็นการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 75 คน หรือร้อยละ 1.86 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 เช่นเดียวกัน ดูเร็กซ์ โกลบอล เซ็กซ์ เซอร์เวย์ เก็บข้อมูลออนไลน์จาก 48 ประเทศ รวม 317,000 คน มีคนไทยร่วมตอบ 6,843 คน เมื่อถามว่าวันใดที่วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด คำตอบอันดับหนึ่งคือวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 84.89 ทิ้งห่างวันลอยกระทงที่อยู่ร้อยละ 5.07 เกือบ 17 เท่า ตามด้วยวันเกิดร้อยละ 4.94 ผลสำรวจสองชุดในปีเดียวกันจึงชี้ไปคนละทางอย่างชัดเจน
ด้านหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงยืนยันว่าไม่มีสถิติอย่างที่หลายคนเข้าใจ นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัย ชี้แจงไว้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ว่ากรมอนามัยไม่ได้เก็บอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหลังเทศกาลลอยกระทง สิ่งที่ทำคือนับอัตราการคลอดในอีก 9 เดือนถัดไป ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองกับการยับยั้งชั่งใจ
นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจปี 2555 ที่คนมักจำสับสน จัดทำโดยมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ สสส. สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 1,042 คน อายุ 15 ถึง 25 ปี ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 พฤศจิกายน
โพลนี้ถามความเห็นว่าเทศกาลใดมีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด ผู้ตอบเลือกลอยกระทงร้อยละ 40 วาเลนไทน์ร้อยละ 28 สงกรานต์ร้อยละ 17 ปีใหม่ร้อยละ 8 วันหยุดทั่วไปร้อยละ 7 โพลชุดเดียวกันยังพบว่าร้อยละ 82 เคยเห็นเพื่อนดื่มแอลกอฮอล์ในวันลอยกระทง ร้อยละ 38 เคยพบหรือทราบเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 61 มองว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ร้อยละ 72 เห็นด้วยหากงานลอยกระทงงดขายงดดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนตัวเลขเรื่องเด็กไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยอายุ 13 ปีครึ่ง ที่ไทยพีบีเอสรายงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยอ้างข้อมูลยูนิเซฟ พร้อมรายงานของธนาคารโลกที่จัดให้ไทยมีแม่วัยใสมากเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน หรือ 44 คนต่อวัยรุ่น 1,000 คน ตัวเลขนี้ต่างจากผลสำรวจดูเร็กซ์ปี 2548 ที่ระบุว่าคนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 16.2 ปี เทียบกับค่าเฉลี่ยโลก 15.9 ปี ทั้งสองชุดเก็บข้อมูลคนละปีคนละวิธี จึงนำมาเทียบกันตรงๆ ไม่ได้ ทั้งยังไม่ใช่สถิติของคืนลอยกระทง
สำหรับตัวเลขทางการที่ใช้อ้างอิงได้คืออัตราคลอดในวัยรุ่น ปี 2566 นายแพทย์มนัสระบุว่ากลุ่มอายุ 15 ถึง 19 ปี อยู่ที่ 23 ต่อประชากรพันคน กลุ่มอายุ 10 ถึง 14 ปี อยู่ที่ 0.8 ต่อประชากรพันคน ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2567 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ากลุ่มอายุ 10 ถึง 14 ปี ในปี 2567 ขยับขึ้นเป็น 0.93 ต่อประชากรพันคน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน 0.7 สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้จนไม่ป้องกัน การล่วงละเมิดทางเพศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกรณีเด็กตั้งใจตั้งครรภ์โดยครอบครัวยอมรับทั้งที่ร่างกายกับจิตใจยังไม่พร้อม
ข้อมูลล่าสุดของปี 2568 ซึ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2569 ระบุว่าผู้หญิงอายุ 15 ถึง 19 ปี คลอดลูก 32,956 คน จากประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,913,266 คน คิดเป็น 17.2 ต่อประชากรพันคน ลดลงจากปี 2566 ส่วนกลุ่มอายุ 10 ถึง 14 ปี คลอดลูก 1,516 คน จากประชากร 1,843,744 คน คิดเป็น 0.8 ต่อประชากรพันคน
สิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขกังวลมากที่สุดในปีนี้กลับเป็นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายงานภาวะสังคมของสภาพัฒน์เมื่อต้นปี 2569 ระบุว่าปี 2568 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ราว 13,000 คน สูงกว่าที่กรมควบคุมโรคคาดการณ์ไว้ 1.5 เท่า ประมาณ 1 ใน 3 เป็นเยาวชนอายุ 15 ถึง 24 ปี เกือบทั้งหมดติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ขณะที่ผู้ป่วยซิฟิลิสในเยาวชนพุ่งขึ้น 2.7 เท่าในรอบ 5 ปี จาก 4,326 ราย เป็น 11,813 ราย หนองในเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า จาก 3,912 ราย เป็น 9,897 ราย
ด้านคำเตือนหลักของกรมควบคุมโรคสำหรับลอยกระทงปีนี้ไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เป็นภัยจมน้ำ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยยกสถิติย้อนหลัง 10 ปี ระหว่างปี 2559 ถึง 2568 พบเหตุจมน้ำช่วงลอยกระทง 29 เหตุการณ์ ผู้ประสบเหตุ 32 ราย เสียชีวิต 28 ราย หรือร้อยละ 87.5 บาดเจ็บ 4 ราย หรือร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 84.4 กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 40.6 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45 ถึง 59 ปี ร้อยละ 31.3 พฤติกรรมเสี่ยงอันดับหนึ่งคือลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเก็บเงินในกระทงถึงร้อยละ 59.4 กรมควบคุมโรคจึงย้ำหลัก เด็กไม่ห่างตา งดดื่มสุรา อย่าลงน้ำเก็บกระทง
ส่วนคำแนะนำเรื่องเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทง แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เคยแนะนำเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือมีคู่นอนหลายคน เพื่อป้องกันซิฟิลิส หนองใน เอชไอวี และฝีดาษวานร โดยไม่ได้อ้างตัวเลขผู้มีเพศสัมพันธ์ในคืนลอยกระทงแต่อย่างใด
ผู้ที่ต้องการปรึกษาเรื่องเอดส์กับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โทรสายด่วน 1663 สอบถามข้อมูลโรคติดต่อ โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669
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