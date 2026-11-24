‘ประยุทธ’ แจงช่องฎีกา ‘ไอซ์ รักชนก’ คดี ม.112 ขีดเส้นยื่นใน 1 เดือน
โฆษกอัยการสูงสุด “ประยุทธ เพชรคุณ” แจงทางสู้คดี ม.112 ไอซ์ รักชนก ต้องยื่นฎีกาใน 1 เดือน หากพ้นกำหนดศาลบังคับโทษจำคุก พร้อมเผยอัยการรอคัดคำพิพากษาพิจารณาฎีกาส่วนที่ยกฟ้อง
นายประยุทธ อธิบายว่า ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนหรือแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย และลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี กฎหมายห้ามคู่ความทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยยื่นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
การฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง หมายถึง การขอให้ศาลฎีกากลับมาพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีอีกครั้ง เช่น พยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ที่จะรับฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ซึ่งแตกต่างจากการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องการตีความหรือการใช้กฎหมาย
หากคู่ความฝ่ายใดต้องการฎีกาในประเด็นข้อเท็จจริง แม้คดีจะอยู่ภายใต้ข้อห้าม ก็สามารถขออนุญาตจากผู้พิพากษาที่พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้ หรือขอให้อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองฎีกาว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรให้ศาลฎีกาวินิจฉัย
เมื่อได้รับอนุญาตหรือคำรับรองแล้ว ต้องนำเอกสารประกอบการยื่นฎีกา ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งคดีของ น.ส.รักชนก มีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาตามขั้นตอนของกฎหมายได้
โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่า หากพ้นกำหนดระยะเวลาและฝ่ายจำเลยไม่ได้ยื่นฎีกา โดยไม่มีการขยายเวลาหรือเหตุอื่นที่ทำให้คดียังไม่ถึงที่สุด ศาลจะบังคับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต่อไป
ในกรณีที่จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจะมีหนังสือแจ้งให้จำเลยและนายประกันนำตัวมารับโทษตามคำพิพากษา หากไม่เดินทางมาศาลตามหมายเรียก ก็อาจมีการออกหมายจับเพื่อนำตัวมาบังคับโทษจำคุก
สำหรับคำพิพากษาส่วนที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง นายประยุทธเปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีอยู่ระหว่างขอคัดสำเนาคำพิพากษาฉบับเต็ม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานและพิจารณารายละเอียดเหตุผลของศาล ก่อนมีความเห็นว่าจะยื่นฎีกาในส่วนที่ยกฟ้องหรือไม่ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป
คดีนี้มีที่มาจากการโพสต์และเผยแพร่ข้อความผ่านทวิตเตอร์ หรือ X ในปัจจุบัน เมื่อปี 2564 โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ให้จำคุก น.ส.รักชนก จำนวน 2 กระทง กระทงละ 3 ปี รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา
ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ โดยยืนความผิดตามมาตรา 112 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความวิจารณ์การจัดการวัคซีนโควิด-19 และยกฟ้องอีก 1 กรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีทวีตข้อความ ทำให้โทษจำคุกเหลือ 3 ปี ไม่รอลงอาญา
ภายหลังฟังคำพิพากษา ศาลอนุญาตให้ ไอซ์ รักชนก ประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกา โดยใช้หลักทรัพย์เดิม 500,000 บาท และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งก่อน ทำให้ยังไม่ต้องเข้ารับโทษจำคุกในขณะนี้ ขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าจะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
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