ร้านอาหารดัง ดีกรีมิชลินไกด์ แจ้งปิดบริการ 25 พ.ย.นี้ แต่ลูกค้าอย่าเพิ่งใจหาย
ปิดตำนานความอร่อย ‘ร้านหม้อหอม’ ดีกรี MICHELIN Guide 2027 แจ้งปิดบริการ 25 พ.ย.นี้ แย้มเตรียมย้ายไปเปิดที่ใหม่
ลูกค้าใจหาย หลังร้านอาหาร หม้อหอม (Mohhom Hot Cuisine) ประกาศแจ้งปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณลูกค้าและมิชลินไกด์ ก่อนแย้มข่าวดีว่าเตรียมย้ายไปเปิดให้บริการในสถานที่แห่งใหม่เร็ว ๆ นี้
ทางร้านได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่า “ร้านหม้อหอม Mohhom Hot Cuisine ขอแจ้งปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด รวมถึง MICHELIN Guide 2027 สำหรับการยอมรับและให้เกียรติร้านของเรา การเดินทางของหม้อหอมยังไม่สิ้นสุด แล้วพบกันอีกครั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ เร็ว ๆ นี้ ด้วยรักและขอบคุณ”
หลังแจ้งข่าวได้ไม่นาน เหล่าลูกค้าที่อุดหนุนกันมาอย่างยาวนานต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ และเตรียมตัวตามไปอุดหนุนหากร้านเปิดให้บริการในสถานที่ใหม่ เช่น
“ไว้ตามไปร้านใหม่ด้วย”
“เปิดที่ไหนจะตามไปทุกที่ค่ะ”
“รอค่ะ”
“อ้าว เศร้าเลย”
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