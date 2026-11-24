หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว ช่อง 3 ซื้อตัว พุทธ อภิวรรณ 500 ล้านบาท จริงหรือไม่?
หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว ช่อง 3 ซื้อตัว พุทธ อภิวรรณ 500 ล้านบาท จริงหรือไม่? รับใจจริงอยากให้มา เผยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่และเจ้าตัวเอง ลั่น ขอให้รอดู
หลังจากที่มีการประกาศอำลาช่อง 8 อย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ประกาศข่าวคนดัง พุทธ อภิวรรณ และคู่หูอ่านข่าวอย่าง ไอซ์ สารวัตร โดยทั้งคู่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางสถานีฯ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
ต่อมาก็มีกระแสข่าวลือหนาหูว่า ช่อง 3 ดีลลับซื้อตัวพี่พุทธมาร่วมงานด้วย เป็นจำนวนเงินกว่า 500 ล้านบาท แต่ข่าวลือนี้ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มใด ๆ และแฟนข่าวหลายคนก็ตั้งตารอเส้นทางเดินใหม่ของผู้ประกาศคู่ขวัญจะย้ายไปสังกัดที่ช่องไหน หรือมีแพลนทำอะไรอย่างไรต่อไป
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ล่าสุด 23 พ.ย. 69 สื่อมวลชนมีโอกาสได้สัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ที่เดินทางมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่อง “ประเสริฐ” ณ Paragon Cineplex, Siam Paragon โดยพิธีกรดังได้เปิดใจถึงประเด็นการซื้อตัว พุทธ อภิวรรณ ด้วยงบ 500 ล้านบาท ระบุว่า
“สรุปพุทธจะมาอยู่กับเราไหม โอ้โห ทำไมต้องมาถามเรื่องนี้ด้วยนะ จะตอบยังไงดีวะเนี่ย ก็รอดูได้ไหม ใช้คำว่ารอดูแล้วกัน คือมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามีการพูดคุยกัน มันมีการพูดคุยกันจริง ๆ นะครับ แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปดูว่าความลงตัวมันอยู่ตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นตัวพุทธเอง หรือว่าตัวทางช่องเอง หรือว่าเวลาเอง
ซึ่งถามใจลึก ๆ อยากให้พุทธ อภิวรรณมาไหม อยากให้มาอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันมานาน แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพุทธ อภิวรรณมาอยู่ช่อง 3 ก็จะทำให้ช่อง 3 แข็งแรงขึ้นด้วย มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ คนเก่ง ผมเชื่อว่าใครก็อยากได้ ข่าวว่าซื้อตัวมา 500 ล้าน โอ้โห เท่ากับหนังประเสริฐที่ทำนี่เลย คือผมว่าอันนั้นไม่น่าจะใช่หรอกครับ เพราะมันมีหลายระบบ ก็ต้องไปให้ผู้ใหญ่เขาคุยกัน ไปถามพี่อาร์ม พี่อาร์มก็จะโยนมาทางผมนั่นแหละ”
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