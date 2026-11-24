กัน จอมพลัง โพสต์หมายแตก อ้างจับแก๊งตบทรัพย์ เพจดังถามกลับ ผู้ต้องหาอยู่โรงพักไหน?
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยโพสต์ข้อความอ้างว่าตำรวจบุกจับขบวนการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อข่มขู่เรียกทรัพย์จากตน พร้อมพาดพิงถึงพิธีกรชื่อดังและบุคคลมีชื่อเสียงหลายคนที่เคยออกมาโจมตี
เจ้าตัวระบุข้อความว่า “หมายแตกตำรวจบุกจับคาเงินของกลาง ขบวนการทำหลักฐานเท็จ ตบทรัพย์ กันจอมพลัง โยงพิธีกรชื่อดังและเหล่าคนดังหลายคนที่ออกมาโจมตีผม”
อย่างไรก็ตาม โพสต์ของ กัน จอมพลัง ยังไม่ได้เปิดเผยว่าบุคคลที่ถูกจับกุมเป็นใคร มีจำนวนกี่คน หรือตำรวจหน่วยใดเป็นผู้จับกุม รวมถึงไม่ได้ระบุชื่อพิธีกรและคนดังที่ถูกพาดพิงถึง
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว กัน จอมพลัง ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน และเคยแสดงจำนวนโพสต์เกือบ 4,000 โพสต์ แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบโพสต์เก่าในหน้าโปรไฟล์ และไม่เห็นภาพปก เหลือเพียงรูปโปรไฟล์เท่านั้น
ซ้อเปาระบุว่า ยังไม่ทราบว่าเกิดจากการที่เจ้าของบัญชีลบโพสต์เอง เปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็น หรือมีสาเหตุอื่น พร้อมเผยภาพหน้าโปรไฟล์ของกัน จอมพลัง ประกอบข้อสงสัย
ต่อมา ซ้อเปาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังเห็นโพสต์ประกาศหมายแตกของกัน จอมพลัง โดยระบุว่าอยากทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุข่มขู่เรียกทรัพย์และสร้างหลักฐานเท็จ พร้อมเรียกร้องให้นักข่าวติดตามข้อมูลการจับกุม โดยโพสต์ข้อความว่า
“รออ่านข่าว ‘หมายแตก’ อยากรู้ว่าแก๊งไหนไปข่มขู่ ตบทรัพย์ สร้างหลักฐานเท็จ ‘กัน จอมพลัง’ นักข่าวตามข่าวหน่อย ผู้ต้องหาตอนนี้อยู่โรงพักไหน อยากเห็นหน้าไอ้คนพวกนี้…”
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