เปิดทรัพย์สิน “ไอซ์ รักชนก” ลงทุนพอร์ตครึ่งล้าน สะสมหนังสือเพียบ
เปิดทรัพย์สิน “ไอซ์ รักชนก” สส.พรรคประชาชน รวยกว่า 7.1 ล้าน ลงทุนพอร์ตอีกครึ่งล้าน สะสมหนังสือเพียบ
วานนี้ ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีของ “น.ส.รักชนก ศรีนอก” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 โดยศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทง เป็นเวลา 6 ปี ไม่รอลงอาญา
ก่อนจะมีคำพิพากษาแก้ให้จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา เฉพาะความผิดตามมาตรา 112 และยกฟ้องในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กระทั่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมา ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ หากย้อนตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.รักชนก ศรีนอก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยไว้กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 พบว่า น.ส.รักชนก แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 7,160,773.46 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,788,279.77 บาท
รายการทรัพย์สิน “ไอซ์ รักชนก”
สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินมูลค่ารวม 7,160,773.46 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก จำนวน 6 บัญชี รวมมูลค่า 1,785,899.70 บาท
- เงินลงทุน รวมมูลค่า 519,825.76 บาท อาทิ พอร์ตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท บิทาซซ่า จำกัด รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหลายสกุล เช่น เหรียญ SAND, LUNA และ BTC
- ที่ดิน จำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 1,750,000 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง เป็นตึกเดี่ยว 2 ชั้น ภายในซอยเทียนทะเล 19 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 1,750,000 บาท
- ยานพาหนะ เป็นรถยนต์จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
- ทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่า 355,048 บาท ได้แก่ หนังสือสะสมจำนวน 967 รายการ
รายได้-รายจ่าย และประวัติการทำงาน
ในส่วนของรายได้และรายจ่าย น.ส.รักชนก แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,200,000 บาท ซึ่งมาจากเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่มีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 697,380 บาท แบ่งเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 300,000 บาท, ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 144,000 บาท, ค่าเช่าห้องชุด 120,000 บาท, ค่าผ่อนรถยนต์ 97,380 บาท และเงินบริจาคให้พรรคประชาชน 36,000 บาท
นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังแจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 340,680 บาท พร้อมระบุประวัติการทำงานย้อนหลังว่า ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา ระหว่างปี 2566–2568
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