รวบแล้ว หนุ่มเมียนมาวัย 21 ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ ทิ้งซอยลาดพร้าว 109
ตำรวจสืบสวนนครบาลบุกจับกุม นายบะยาโซ ไล ชายชาวเมียนมาวัย 21 ปี ผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพผู้หญิงยัดกระสอบทิ้งกองขยะท้ายซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 ได้คาอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใน ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
ปฏิบัติการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. ตำรวจนครบาล ตำรวจ สืบสวน สน.ลาดพร้าว ไล่แกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบแหล่งกบดานใน จ.สมุทรสาคร จึงวางกำลังเข้าปิดล้อมห้องพัก แม้ข้อมูลเบื้องต้นช่วงกลางวันจะชี้ว่าผู้ต้องหาน่าจะมุ่งหน้าหลบหนีไปทางจังหวัดชายแดนก็ตาม
คดีสยองนี้เริ่มแดงขึ้นเมื่อเย็นวันที่ 22 พฤศจิกายน ชาวบ้านในพื้นที่ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยมาจากที่ดินรกร้างข้างกองขยะ จึงเดินเข้าไปตรวจสอบจนพบกระสอบสีเขียวมีฟูกนอนทับอยู่ ภายในบรรจุชิ้นส่วนร่างผู้หญิงแยกเป็น 4 ส่วน ตำรวจ สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุราว 21.00 น. แพทย์ประเมินเบื้องต้นว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 ถึง 7 วัน สภาพศพมีร่องรอยการทำลายเพิ่มเติมหลายจุด คาดว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจอำพรางไม่ให้พิสูจน์ตัวตนได้ง่าย จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังค้นหาข้อมือขวากับอวัยวะภายในไม่พบ
ฝ่ายสืบสวนจึงปูพรมตรวจพื้นที่ใกล้เคียงจนพบเบาะแสสำคัญในห้องพักชั้น 3 ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดพบศพเพียงราว 20 เมตร ภายในห้องมีคราบเลือดกระจายหลายจุด ส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำ เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดคืนวันที่ 18 พฤศจิกายน ช่วงเวลาประมาณ 22.14 ถึง 22.46 น. พบภาพชายคนหนึ่งขนกระสอบ ถัง และถุงพลาสติกลงจากห้องไปทิ้งที่กองขยะรวม 3 รอบ ต่อมาเย็นวันที่ 22 พฤศจิกายน ราว 17.00 น. นายบะยาโซเก็บข้าวของหลบหนีออกจากห้องพักไป ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ชาวบ้านพบศพ
สำหรับผู้เสียชีวิต ตำรวจเชื่อว่าเป็นภรรยาชาวเมียนมาของนายบะยาโซ ทั้งคู่เช่าห้องพักอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม แต่ยังต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอเทียบกับญาติเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุ ตำรวจตั้งประเด็นความหึงหวงไว้เป็นแนวทางแรก เนื่องจากพยานแวดล้อมให้ข้อมูลว่าได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ผบช.น. ย้ำว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
หลังควบคุมตัวได้ เจ้าหน้าที่คุมตัวนายบะยาโซไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ สน.ลาดพร้าว เพื่อเค้นหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมขยายผลตามหาจุดที่นำข้อมือขวากับอวัยวะภายในไปทิ้ง
ส่วนรายละเอียดการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอตำรวจแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ คดียังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน ผู้ต้องหายังมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมาย
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