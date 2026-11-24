เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนเพิ่ม เช็ก 10 จังหวัด ได้เงินแล้ว 8,688 ครัวเรือน
ผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2569 ใน 10 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 8,688 ครัวเรือน รวม 60,644,000 บาท หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กับธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า เงินรอบนี้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ศรีสะเกษ ราชบุรี สุพรรณบุรี และพังงา ผู้ที่ได้รับเงินคือครัวเรือนที่ผ่านการรับรองข้อมูลแล้ว ซึ่ง ปภ. ส่งรายชื่อต่อให้ธนาคารออมสินเป็นผู้โอน
สำหรับอัตราที่แต่ละบ้านได้รับ แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีน้ำท่วมเข้าบ้าน ได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาท รอบนี้มี 4,301 ครัวเรือน รวม 38,709,000 บาท ส่วนกรณีบ้านถูกน้ำล้อม ได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาท มี 4,387 ครัวเรือน รวม 21,935,000 บาท
นอกจากเงินช่วยเหลือรายครัวเรือนแล้ว ปภ. ยังจ่ายค่าปลงศพให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยอีก 19 ราย รวม 38,000,000 บาท แยกจากยอด 60.6 ล้านบาทข้างต้น คิดเป็นรายละ 2,000,000 บาท ตรงกับอัตราช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่ ครม. อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569
ในภาพรวม ปภ. รายงานว่าได้ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินโอนเงินแล้วใน 56 จังหวัด รวม 1,841,331 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 13,454.190 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่ยังไม่แน่ใจว่ามีชื่อในรอบไหน หรือเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยัง ตรวจสอบสถานะได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ปภ. หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
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