แมนยู ยื่นอุทธรณ์ใบแดง เลนี โยโร หวังล้างโทษแบน ทันเกมเบรนท์ฟอร์ด เสาร์นี้
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แจ้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) แล้วว่าจะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของ เลนี โยโร เซ็นเตอร์แบ็กของทีม ที่โดนไล่ออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมแดงเดือดซึ่งแมนยูแพ้ลิเวอร์พูล 0-4
จังหวะนั้นเกิดในนาทีที่ 8 ของเกมพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าลิเวอร์พูล หลุดเข้าหาประตูจากบอลยาว โยโรไล่ตามมาจากด้านหลังแล้วเข้าปะทะจนอิซักล้มลงหน้ากรอบเขตโทษ แซม บาร์รอตต์ ผู้ตัดสิน แจกใบแดงทันทีฐานทำลายโอกาสทำประตูที่ชัดเจน จอห์น บรูคส์ ในห้องวีเออาร์ ตรวจดูแล้วให้คำตัดสินเดิมยืนตามนั้น ที่เจ็บกว่านั้นคือ โดมินิก โซบอสซไล ยิงฟรีคิกจากจังหวะเดียวกันเข้าประตูไป ลิเวอร์พูลจึงเล่นเหนือกว่าจนชนะขาดในที่สุด
ผลของใบแดงใบนี้ทำให้โยโรติดโทษแบน 1 นัด ซึ่งตรงกับเกมเหย้าที่แมนยูจะพบเบรนท์ฟอร์ดที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถ้าอุทธรณ์สำเร็จ โทษแบนจะถูกยกเลิก โยโรก็จะกลับมาลงสนามในเกมนั้นได้
ทางฝั่งผีแดงยืนยันว่าคำตัดสินนี้ไม่ถูกต้อง เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ซึ่งเพิ่งคุมแมนยูเป็นนัดแรก ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าบอลจังหวะนั้นกำลังจะไปถึงผู้รักษาประตูอยู่แล้ว ส่วนโยโรก็ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปชนอิซัก เขาอธิบายเพิ่มว่าอิซักคุมบอลไม่อยู่จนต้องชะลอฝีเท้า โยโรที่วิ่งประกบมาจึงสัมผัสตัวเพียงเล็กน้อย จึงมองว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ฟาวล์แน่นอน
ค็อบบี้ ไมนู กองกลางของทีม ก็มองตรงกันว่าไม่มีทางเป็นใบแดง เพราะบอลไปอยู่กับผู้รักษาประตูแล้ว ด้าน บรูโน่ แฟร์นันด์ส กัปตันทีม ยืนยันว่าจังหวะนี้ไม่ควรเป็นใบแดงเลย พร้อมวิจารณ์ทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่ในสนามและวิธีใช้วีเออาร์
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของคนวงนอกไม่ได้เข้าข้างแมนยูทั้งหมด เดอร์ม็อต กัลลาเกอร์ อดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีก ให้ความเห็นกับสกาย สปอร์ตส์ ว่าคนส่วนใหญ่น่าจะคาดอยู่แล้วว่าจังหวะนี้ต้องเป็นใบแดง เขามองว่าในมุมที่ผู้ตัดสินยืน อิซักยังครองบอลอยู่ ส่วนที่ยังเถียงกันได้คือ อิซักจะไปถึงบอลก่อน เซนเน ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูแมนยู หรือไม่ เจย์ บอธรอยด์ อดีตกองหน้า ก็เห็นด้วยกับคำตัดสิน ขณะที่ ทิม เชอร์วูด อดีตผู้จัดการทีม มองว่าจังหวะนี้ตีความได้ทั้งสองทาง
เรื่องใบแดงมาซ้ำเติมแมนยูในช่วงที่ทีมกำลังย่ำแย่ ความพ่ายแพ้นัดนี้ทำให้ทีมไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกติดต่อกัน 9 นัด หล่นไปอยู่อันดับที่ 19 มีแต้มมากกว่าคริสตัล พาเลซ ทีมบ๊วย เพียง 1 คะแนน ไมนูยอมรับหลังเกมว่าทีมอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะมาช่วยได้ ผู้เล่นต้องสู้ด้วยตัวเองและเกาะกลุ่มกันให้แน่น ส่วนโปเช็ตติโนบอกว่าทุกคนต้องยอมรับความจริงแล้วร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว
ทั้งนี้ จนถึงเช้าวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย เอฟเอยังไม่ได้ประกาศผลอุทธรณ์ สำหรับแฟนผีแดงที่รอลุ้นว่าโยโรจะได้ลงเล่นเกมกับเบรนท์ฟอร์ดหรือไม่ ผลน่าจะออกมาก่อนเกมวันเสาร์นี้
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