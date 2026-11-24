คดีฮั้ว สว. ศาลนนทบุรีโอนคดีฟ้อง แสวง-กกต. 8 คน ไปศาลทุจริตฯ ภาค 1
ศาลจังหวัดนนทบุรีสั่งโอนคดีที่อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) บัญชีสำรองยื่นฟ้องนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมประธานและกรรมการ กกต. รวม 8 คน ไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 พร้อมนัดคู่ความวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. คดีนี้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในการตรวจสอบการเลือก สว. ปี 2567
ผู้ยื่นฟ้องคือ นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ทนายความและอดีตผู้สมัคร สว. กลุ่ม 2 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 4 คดีเดิมอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลขดำที่ อ 1018/2569
ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งโอนคดีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 หลังนายวิธูร คลองมีคุณ ประธานศาลอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยที่ วท. 27/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลจังหวัดนนทบุรียังเพิกถอนคำสั่งเดิมที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบโดยผิดหลง และให้กระบวนพิจารณาที่ดำเนินไปแล้วมีผลต่อไป
คำวินิจฉัยดังกล่าวพิจารณาประเด็นว่า ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นได้หรือไม่ และควรให้ศาลใดพิจารณา ก่อนหน้านี้ฝ่าย กกต. โต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาล ศาลจังหวัดนนทบุรีจึงส่งประเด็นให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย คำวินิจฉัยครั้งนี้มีแนวทางต่างจากคำวินิจฉัยที่ วท. 12/2569 เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งเคยเห็นว่าคดีลักษณะดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ
สำหรับเนื้อหาคำฟ้อง นายพงศกรณ์กล่าวหาว่า ในการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2569 กกต. เสียงข้างมากมีมติ 4 ต่อ 3 ไม่รับพยานหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางการเงินและข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่ 26 โจทก์เห็นว่าหลักฐานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้สมัครและการลงคะแนนในการเลือก สว.
โจทก์ยังกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสืบสวนฯ คณะที่ 26 เคยเสนอให้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 229 ราย แต่ กกต. มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา 77 ราย ตัวเลข 77 ราย ตรงกับข้อมูลที่ กกต. เผยแพร่ ส่วนตัวเลข 229 ราย เป็นประเด็นที่ต้องระบุว่าเป็นข้อกล่าวอ้างของโจทก์ เนื่องจาก กกต. เคยชี้แจงว่ารายชื่อ 229 รายที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านั้นมีชื่อและจำนวนคลาดเคลื่อน
อีกประเด็นหนึ่ง โจทก์ระบุว่าตนยื่นคำร้องคัดค้านการเลือก สว. ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 แต่ กกต. ยังไม่วินิจฉัยให้เสร็จโดยเร็วตามที่กฎหมายกำหนด โดยเห็นว่าความล่าช้ากระทบโอกาสของตนในการเลื่อนขึ้นจากบัญชีสำรอง คำฟ้องอ้างบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 รวมถึงมาตรา 88 ซึ่งกล่าวถึงสถานะผู้เสียหายของผู้สมัครในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสถานที่เลือก
การนัดพร้อมวันที่ 26 พฤศจิกายนเป็นขั้นตอนดำเนินคดีต่อที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 คำสั่งโอนคดีเป็นการวินิจฉัยว่า ศาลใดมีอำนาจพิจารณา ยังไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาในคำฟ้องเป็นความจริงหรือจำเลยกระทำผิด ผู้ถูกฟ้องทั้ง 8 คนยังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้คดี
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