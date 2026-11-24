ถ่ายทอดสด Miss Universe 2026 รอบตัดสิน คนไทยดูออนไลน์ทางไหน
ถ่ายทอดสด การประกวด Miss Universe 2026 ครั้งที่ 75 จะตัดสินกันในเช้าวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โคลีเซียม โฆเซ มิเกล อเกรโลต์ กรุงซานฮวน ดินแดนเปอร์โตริโก น่าเศร้า ปีนี้เป็นปีแรก ที่ไม่มีตัวแทนจากประเทศไทยขึ้นเวที
ก่อนหน้านี้การประกวดเดินมาถึงรอบสำคัญแล้ว 2 รอบ คือรอบชุดประจำชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน และรอบพรีลิมินารีซึ่งมีทั้งชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี รวมสัมภาษณ์รอบห้องดำ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย ผลจากรอบพรีลิมจะถูกนำไปใช้คัดผู้เข้ารอบ
ปีนี้มีผู้เข้าประกวด 116 ประเทศและดินแดน คัดเข้ารอบ 30 คน แบ่งเป็นคะแนนจากกรรมการ 70% โหวตจากผู้ชมทางบ้าน 30%
พ่อใหญ่ราอูล จัดเต็ม ผู้ดำเนินรายการ 4 คน คือ อาร์บอนนีย์ กาเบรียล มิสยูนิเวิร์ส 2022, มาริโอ โลเปซ, ซูริ ฮอลล์ และ ดายานารา ตอร์เรส ส่วนคนที่จะสวมมงกุฎให้ผู้ชนะคนใหม่คือ ฟาติมา บอช จากเม็กซิโก มิสยูนิเวิร์สคนปัจจุบัน
อีกจุดที่แฟนนางงามรอดูคือมงกุฎใบใหม่ชื่อ Radiance of an Eternal Legacy ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีของเวที นับเป็นมงกุฎใบที่ 13 ในประวัติศาสตร์การประกวด มาแทนมงกุฎ Lumiere de l’Infini ของ Jewelmer
คนไทยจะดู มิสยูนิเวิร์ส รอบตัดสิน 2026 ทางไหน
ยังไม่มีช่องทางถูกลิขสิทธิ์สำหรับประเทศไทย
ช่องที่ถือสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการมีดังนี้ ฝั่งทีวีคือ REELZ ภาษาอังกฤษ, Telemundo และ TV Azteca ภาษาสเปน รวมถึง Roku ส่วนฝั่งสตรีมมิงคือ Peacock ทั้งหมดนี้ให้บริการเฉพาะในสหรัฐฯ และบางประเทศในอเมริกา จึงเปิดดูจากไทยไม่ได้
ประเทศที่มีช่องทางดูฟรีชัดเจนที่สุดคือฟิลิปปินส์ เพราะ ABS-CBN ถ่ายทอดผ่านช่อง A2Z, Kapamilya Channel และ Metro Channel พร้อมสตรีมฟรีทางแพลตฟอร์ม iWant แต่บริการนี้จำกัดพื้นที่ให้ดูได้เฉพาะในฟิลิปปินส์เช่นกัน
สำหรับคนไทย ช่องทางที่พอมีลุ้นที่สุดคือเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบทางการของ Miss Universe ซึ่งในบางปีเคยเปิดให้ผู้ชมนอกสหรัฐฯ ดูสดได้ รวมถึงเพจ PlayTime Entertainment ที่ถ่ายทอดสดรอบชุดประจำชาติและรอบพรีลิมให้ดูฟรีมาแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งสองช่องทางจะถ่ายทอดรอบตัดสินด้วยหรือไม่
อีกทางที่ใช้ได้แน่นอนคือแอปพลิเคชัน Miss Universe ซึ่งเปิดให้โหวตผู้เข้าประกวดเข้ารอบ 30 คน รวมถึงรางวัลพิเศษอย่างชุดราตรียอดเยี่ยม ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม และชุดประจำชาติยอดเยี่ยม โดยเปิดโหวตมาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม แม้จะไม่ได้ถ่ายทอดสดการประกวดก็ตาม
จับตา 5 ตัวเต็ง ลุ้นมง Miss Universe ปีนี้
ก่อนถึงคืนตัดสิน สื่อนางงามต่างประเทศและตลาดทำนายผลประเมินตัวเต็งไว้ใกล้เคียงกัน โดยมี 5 ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
1. ฝรั่งเศส การ็องซ์ โอตีเย (Garance Authie) วัย 22 ปี เริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ปีนี้เส้นทางของเธอพิเศษกว่าคนอื่น เพราะองค์กรมิสฝรั่งเศสถอนตัวจากองค์กร Miss Universe เมื่อเดือนพฤษภาคม องค์กรแม่จึงลงมาจัดคัดเลือกเองและแต่งตั้งเธอเป็นตัวแทน สื่อนางงามหลายสำนักจึงเรียกเธอว่าเป็นตัวเต็งที่ถูกเลือกมาแล้ว
2. ฟิลิปปินส์ เบีย มิลลัน วินดอร์สกี (Bea Millan-Windorski) วัย 24 ปี นางแบบและนักรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สื่อฟิลิปปินส์ประเมินว่าการเดินรอบพรีลิมของเธอตอกย้ำสถานะตัวเต็งอย่างชัดเจน ขณะที่ฟิลิปปินส์ว่างเว้นมงกุฎมา 8 ปีแล้ว นับตั้งแต่ แคทรีโอนา เกรย์ คว้ามาได้ในปี 2561
3. เวเนซุเอลา กลารา เวกัส เกิตซ์ (Clara Vegas Goetz) คว้าตำแหน่งมิสเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เอาชนะคู่แข่งอีก 21 คน และเป็นลูกสาวของอดีตนางงาม เวเนซุเอลาเป็นชาติที่มีสถิติคว้ามงกุฎมากเป็นอันดับต้น ๆ แต่ห่างหายมา 13 ปีแล้ว ตลาดทำนายผลบางแห่งยกให้เธอเป็นเต็งหนึ่งของปีนี้
4. เปอร์โตริโก เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต (Jennifer Barreto) ตัวแทนเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องกองเชียร์เต็มสนาม เธอจบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาการวิจัยและปริญญาโทอีก 2 ใบ ทำงานกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2564 ดูแลครอบครัวทหารที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัว ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ส่วนเปอร์โตริโกได้มงกุฎครั้งล่าสุดเมื่อปี 2544
5. โคลอมเบีย มาเรีย อเลฆันดรา โลเปซ (Maria Alejandra Lopez) หนึ่งในผู้เข้าประกวดที่โชกโชนที่สุดของปีนี้ ลงเวทีมาตั้งแต่ปี 2556 คว้า Reina Hispanoamericana ตามด้วย Miss Mundo Colombia 2015, Miss Grand Colombia 2023 และรองอันดับ 2 Miss Grand International 2023 ก่อนมาคว้า Miss Universe Colombia 2026
นอกจาก 5 ชื่อนี้ สื่อนางงามยังจับตา มอลตา ชิลี และ เมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติอาเซียนที่ยังส่งตัวแทนเข้าประกวดในปีนี้
ทำไมปีนี้ไม่มีตัวแทนไทย
ต้นเรื่องมาจากข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์ เมื่อเดือนกันยายน 2569 องค์กร Miss Universe ตั้งคำถามถึงความสมบูรณ์ของสัญญาที่ Miss Universe Eastern ซึ่งมี ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นเจ้าของ ถือสิทธิ์อยู่ 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จนร่อนประกาศยกเลิกลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ชาติเหล่านี้ส่งตัวแทนเข้าประกวด
ต่อมาวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ณวัฒน์ประกาศผ่านช่องทางของ บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ว่าจะไม่ส่งตัวแทนจากทั้ง 6 ประเทศเข้าประกวดปีนี้ อ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและศักดิ์ศรี พร้อมระบุว่าจะขยายสิทธิ์ไปใช้ในปีหน้าแทน
ผลคือ ทารีน่า โบเทส หรือ ขนม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ไม่ได้เดินทางไปเปอร์โตริโก เจ้าตัวโพสต์คลิปความยาวกว่า 4 นาทีเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่จุดจบ และประกาศว่าจะกลับมาใหม่ในปี 2027
นอกจากไทยแล้ว ยังมีอีกหลายชาติที่ไม่ได้ร่วมประกวดปีนี้ด้วยเหตุผลต่างกันไป ทั้งฝรั่งเศสที่ถอนตัวจากองค์กรเมื่อเดือนพฤษภาคม บัลแกเรียที่ผู้เข้าประกวดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และอีกหลายประเทศที่ติดปัญหาข้อจำกัดการเดินทางหรือหาตัวแทนไม่ทัน
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อ้างอิงจาก: REELZ , Interaksyon , Wikipedia , เดลินิวส์