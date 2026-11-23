พีท ทองเจือ ฟันธงวัตถุปริศนาในคลิป พิม พิมประภา คือพลาสม่าฝ่ายมืด โยงคำทำนายบาบา วานกา
เรื่องเริ่มจากคลิปที่นักแสดงสาว พิม พิมประภา บันทึกจากมุมสูงของคอนโดมิเนียม เห็นวัตถุบางอย่างลอย เคลื่อนไหวไปมาบนท้องฟ้า พอปล่อยออกมาก็กลายเป็นไวรัลทันที คนแห่ซูมดูกันทั้งโซเชียลว่าตกลงมันคืออะไร
คนที่ออกมาให้คำตอบคือ พีท ทองเจือ นักแสดงที่ศึกษาเรื่องวัตถุลึกลับนอกโลกมานาน โดยให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลกับทีมข่าว APOP Today ช่องอมรินทร์ทีวี 34 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
พีทบอกว่าวัตถุในคลิปเข้าข่ายรูปแบบที่เรียกว่า พลาสม่า คือเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่วัตถุสามมิติแบบกล่องหรือแท่ง และตามที่เขาศึกษามา วัตถุลักษณะนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยดีนัก
เขาอธิบายต่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็มีทั้งฝ่ายดีและไม่ดีเหมือนมนุษย์ ฝ่ายแสงสว่างจะศึกษาธรรมะและยกระดับจิตใจ ส่วนฝ่ายมืดชอบดูดซับพลังงานด้านลบอย่างความกลัวและความอิจฉาเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้น แต่เขามองว่าคงไม่ถึงขั้นจับมนุษย์ยกออกไปไหน
อีกจุดสังเกตที่เขายกมาคือ ถ้าเป็นฝ่ายดีมักจะไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นบ่อย ๆ และจะมีแสงเรือง ๆ รอบลำ
พีทยังเล่าว่าช่วง 5 วันก่อนหน้านั้นมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นหลายอย่าง ทั้งการพบเห็นวัตถุคล้ายแมงกะพรุน เหตุที่หน่วยควบคุมการบินสหรัฐฯ สั่งหยุดบินกะทันหัน และกรณีผู้โดยสารบนเครื่องบินถูกสั่งให้ปิดหน้าต่างห้ามมองออกไป ซึ่งยังสรุปสาเหตุไม่ได้
เขาโยงเรื่องทั้งหมดเข้ากับคำทำนายของ บาบา วานกา หมอดูตาบอดชาวบัลแกเรีย ที่เคยทำนายว่าเดือนพฤศจิกายน ปี 2026 จะมีการพบเห็นและติดต่อกันอย่างจริงจัง จึงทำให้เขาเฝ้ารอและติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม พีททิ้งท้ายไว้เองว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน และยอมรับว่ายังระบุไม่ได้แน่ชัดว่าวัตถุดังกล่าวคืออะไร อาจจะเป็นว่าวหรือลูกโป่งอย่างที่หลายคนคิดก็ได้
ทั้งนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันว่าวัตถุในคลิปคืออะไร และกรณีวัตถุปริศนาบนฟ้าในไทยหลายครั้งที่ผ่านมา ก็เคยถูกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นลูกโป่งหรือว่าว
ภาพ: พีท ทองเจือ และ พิม พิมประภา
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