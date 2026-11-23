ปราง ปรางทิพย์ ตัดพ้อ ท้องแก่ใกล้คลอด ขอร้อง 4 รอบ คนยังสูบบุหรี่ข้างเวที
ปราง ปรางทิพย์ นักร้องเสียงทรงพลังจากเวที The Voice ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกและอยู่ในช่วงใกล้คลอด โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่านเพจส่วนตัว หลังเจอผู้ร่วมงานบางคนยืนสูบบุหรี่ใกล้เวทีระหว่างที่ตนกำลังขึ้นร้องเพลง
ปรางเขียนความในใจไว้ว่า ก่อนคลอด รับผิดชอบงานถึงที่สุด กับแค่ขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ ทำไม พี่พี่บางท่านในงาน ถึงยืนสูบแบบ กูจะสูบ มึงจะทำไม ด้วยหรอคะ
เธอเล่าต่อว่าช่วงหน้าหนาวลมพัดแรง ควันจึงลอยมาทั้งเหม็นทั้งแสบคอ ก่อนตั้งคำถามว่า ยิ่งขอยิ่งทำ ยิ่งห้ามยิ่งกูจะทำ เจอเหตุการณ์แบบนี้ ปรางเดินลงเวทีเลยได้มั้ย พอปรางทำก็ไม่น่ารักอีก แล้วจะให้ทำไงคะ
ต่อมาเจ้าตัวยังเข้าไปคอมเมนต์เพิ่มใต้โพสต์ตัวเองว่า ขอร้อง 4 รอบ พูดเพราะ อดทนมาก ใจร้ายมาก สำนึกไม่ได้เลย ทำบรรยากาศดีดีเสียหมด
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนเพลงและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นใจจำนวนมาก พร้อมตำหนิพฤติกรรมของคนที่สูบบุหรี่ใกล้เวที และมองว่าทั้งผู้จัดงานและผู้ชมควรคำนึงถึงสุขภาพของศิลปิน โดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้อง
สำหรับปราง เธอประกาศข่าวตั้งครรภ์ลูกคนแรกเมื่อเดือนกันยายน 2569 และยังรับงานร้องเพลงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงใกล้คลอด
ในแง่สุขภาพ ควันบุหรี่มือสองเป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ทั้งต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และน้ำหนักแรกคลอด การขอความร่วมมือของเธอจึงไม่ใช่เรื่องเรื่องมาก
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