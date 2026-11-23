แห่ส่องเลขมงคล นุ่น วรนุช ควง ต๊อด ปิติ ทอดกฐินวัดเขาจันทาฯ ยอดบุญทะลุหลักล้าน
สายบุญได้อนุโมทนากันทั้งโซเชียล เมื่อ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี พร้อมสามี ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมถวายผ้ากฐินประจำปี 2569 โดยยอดเงินทำบุญรวมกว่า 4.4 ล้านบาท
งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตัวเลขยอดบุญที่ประกาศคือ 4,421,268.41 บาท ซึ่งพอเลขออกมาแบบนี้ ชาวเน็ตสายเลขก็ไม่ปล่อยผ่าน พากันจดตัวเลขท้ายเก็บไว้ตามธรรมเนียม
ไม่ใช่แค่กฐินอย่างเดียว ในวาระเดียวกันยังมีการทำบุญในนามมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ประจำปี 2569 ให้โรงเรียน 6 แห่งและโรงพยาบาล 2 แห่ง รวมอีก 5,857,740 บาท
ฝั่งโรงเรียนแบ่งเป็นทุนการศึกษา 6 โรงเรียน 720,000 บาท ห้องการเรียนรู้ 2,000,000 บาท ปรับปรุงโรงเรียน 1,200,000 บาท อบรมปัญญาประดิษฐ์ 300,000 บาท และอาหารกลางวัน 180,000 บาท รวม 4,400,000 บาท
ส่วนฝั่งโรงพยาบาลเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเขาสุกิม 997,740 บาท และโรงพยาบาลมะขาม 460,000 บาท รวม 1,457,740 บาท รวมสองก้อนแล้วเกิน 10 ล้านบาท
ภาพ: เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
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อ้างอิงจาก: กระปุกดอทคอม