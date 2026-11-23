ริว วชิรวิชญ์ อัปเดตชีวิตในค่าย ลุคพลทหารเต็มยศ ตัดสกินเฮดแล้วแฟนคลับยิ่งกรี๊ด
หายหน้าจากจอไปพักใหญ่ ล่าสุด ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล กลับมาอัปเดตชีวิตให้แฟน ๆ หายคิดถึง ด้วยภาพตัวเองในชุดเครื่องแบบทหารลายพรางเต็มยศ พร้อมทรงผมสกินเฮด
ริวไม่ได้เข้ากรมเพราะจับได้ใบแดง แต่เดินเข้าไปสมัครเป็นทหารกองประจำการด้วยตัวเอง พระเอกดังเพิ่งรายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ ผลัด 2 ประจำปี 2569 ที่มณฑลทหารบกที่ 11 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 โดยมีกำหนดรับใช้ชาติ 6 เดือนเต็ม
ภาพชุดล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์เองเป็นภาพในรั้วค่าย ทั้งลุคเครื่องแบบเต็มยศ ภาพพักผ่อนในโรงนอน ไปจนถึงโมเมนต์นั่งขัดรองเท้าคอมแบตด้วยตัวเอง
พอภาพเผยแพร่ออกไป แฟนคลับก็เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์กันล้นหลาม เสียงส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันว่าตัดสกินเฮดแล้วยิ่งเห็นโครงหน้า ออร่าความหล่อไม่ได้ลดลงเลย
ก่อนหน้านี้ตอนประกาศข่าวเข้ากรม ริวบอกว่าไม่ได้เสียดายรายได้ที่ต้องหายไป และพร้อมไปช่วยงานชายแดนหากมีโอกาส
ถ้านับตามกำหนด 6 เดือน ริวจะปลดประจำการราวเดือนเมษายน 2570 แฟนคลับจึงต้องรอชมผลงานหน้าจอกันอีกสักพัก
ภาพ: อินสตาแกรม ryu_vachirawich
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