โนอึล ณัฐรัชต์ สุดเซ็ง ถูกสายการบินดัง เทกลางดึกที่นาริตะ ต้องนอนบนพื้นสนามบินหนาวจัด
โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย พระเอกซีรีส์วาย โพสต์ผ่าน X เล่าประสบการณ์คืนที่เที่ยวบินขากลับจากญี่ปุ่นถูกยกเลิกกลางดึก จนเขา ครอบครัว และผู้โดยสารชาวไทยอีกหลายร้อยคน ต้องนอนบนพื้นสนามบินนาริตะท่ามกลางอากาศหนาว
สรุปเหตุการณ์ให้คนที่เพิ่งตามก่อน เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกคือ XJ607 ของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เส้นทางนาริตะไปดอนเมือง กำหนดออกเดินทาง 19.45 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 มีผู้โดยสารกว่า 300 คนได้รับผลกระทบ และอุณหภูมิด้านนอกคืนนั้นอยู่ราว 4 องศาเซลเซียส
ในกลุ่มผู้โดยสารมีคณะเยาวชนทีมชาติไทยกว่า 100 คนที่เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ รวมอยู่ด้วย ส่วนโนอึลเดินทางไปทำงานแฟนไซน์ที่โตเกียวแล้วอยู่เที่ยวต่อกับพ่อแม่และทีมงาน
ไทม์ไลน์ที่เขาเล่าคือ นั่งรอหน้าเกตตั้งแต่เวลาขึ้นเครื่องจนถึง 20.30 น. โดยไม่คิดอะไรเพราะเข้าใจว่าดีเลย์ตามปกติ กระทั่ง 21.00 น. มีประกาศว่าเครื่องมีปัญหาทางเทคนิค ขอเลื่อนไปแจ้งใหม่ 22.00 น. พอถึงเวลาก็เลื่อนอีกเป็น 23.00 น. แล้วจึงประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
จุดที่เขาติดใจที่สุดคือ เมื่อสอบถามแล้วได้คำตอบว่าอะไหล่จะมาถึงเช้าวันรุ่งขึ้น เขาจึงตั้งคำถามว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าซ่อมไม่เสร็จคืนนั้น ทำไมต้องรอถึงห้าทุ่มจึงประกาศ เพราะถ้าบอกตั้งแต่สองทุ่ม ผู้โดยสารยังพอมีเวลานั่งรถไฟออกไปหาที่พักได้ทัน
หลังประกาศยกเลิก ผู้โดยสารทุกคนต้องเดินย้อนเข้ากระบวนการตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมด ตรวจพาสปอร์ตและไปรอรับกระเป๋าที่สายพานอีกรอบ
โนอึลเล่าว่าระหว่างนั้นกัปตันและนักบินผู้ช่วยเดินลงมาบริเวณเดียวกัน ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กกว่า 100 คนเข้าไปถามว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะมีเด็กเล็กมาด้วยจำนวนมาก ก่อนจะได้คำตอบสั้น ๆ ว่า พรุ่งนี้ผมมีงานครับ แล้วเดินออกไป
ประโยคที่กลายเป็นไฮไลต์ของโพสต์ คือตอนที่เขาเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษว่า ถ้าคุณมีลูก หรือถ้าพวกเราเป็นครอบครัวของคุณ คุณจะยอมให้พวกเรานอนบนพื้นท่ามกลางอากาศหนาวแบบนี้จริง ๆ เหรอ
สิ่งที่ทำให้พระเอกดัง ตกใจคือเจ้าหน้าที่คนนั้นหัวเราะ ก่อนถามกลับว่า แล้วคุณจะให้ผมทำอะไรให้ล่ะ สุดท้ายสิ่งที่ผู้โดยสารได้รับคือถุงนอนกับบิสกิต และให้ไปหาที่นอนกันเองบริเวณโซนหน้าประตูทางเข้าสนามบินที่ยังไม่ปิด
ด้านไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ออกคำชี้แจงแล้วว่าสาเหตุมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ต้องซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมระบุว่าได้ดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้โดยสารทุกคน
ส่วนเรื่องที่พัก สายการบินชี้แจงว่าตรงกับช่วงวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่น ทำให้โรงแรมเต็มและหาห้องทดแทนไม่ได้ จึงชดเชยเป็นวงเงินเครดิตรวม 5,000 บาท แบ่งเป็นค่าความล่าช้า 2,000 บาท และค่าที่พัก 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีเครดิตของผู้โดยสารอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังมีทางเลือกให้ 3 ทาง คือเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมภายใน 90 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เก็บเป็นวงเงินเครดิตไว้ใช้ภายใน 730 วัน หรือขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
สำหรับผู้โดยสารที่ตกค้าง สายการบินจัดเครื่องลำใหม่ออกเดินทางในเที่ยวบิน XJ607 ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่วนผู้โดยสารของวันที่ 21 ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคว้งคานาริตะ! นักเรียนไทยกว่า 100 ชีวิตปูถุงนอนรอเครื่อง แอร์เอเชีย เอ็กซ์ แจงจ่ายเครดิต 5 พัน
- กพท. สั่งเชือด! เรียกแอร์เอเชีย แจงยิบ ปมลืม 23 ผู้โดยสารทิ้งคารถบัส กลางดอนเมือง
- ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป