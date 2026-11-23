แอร์มีนา ยังไม่ให้ปากคำ ฐานะพยาน ตร.ยันเห็นใจ-ให้ความเป็นธรรม เร่งล่าตัวการใหญ่
‘แอร์มีนา’ ยังไม่สะดวกให้ปากคำในฐานะพยาน ตร. อนุญาตให้เลื่อนอีก 1 ครั้ง ชี้ขัดหมายเรียกมีโทษตามกฎหมาย ยันให้ความเป็นธรรมเต็มที่แต่ต้องให้ข้อมูลขยายผลปิดคดี
หลังจาก “แอร์มีนา” หรือ “น.ส.มีนา” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายหลังถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนที่ประเทศออสเตรเลียนาน 5 เดือน จากกรณีหิ้วถุงผ้าบรรจุยาเสพติดเข้าประเทศ ในข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า ก่อนที่อัยการของออสเตรเลียจะมีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหา
ล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2569 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วย “พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์” รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ หลังออกหมายเรียกแอร์มีนาเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน
การออกหมายเรียกแอร์มีนาในฐานะพยานยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหา และการออกหมายเรียกในฐานะพยานถือว่าได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่แอร์มีนาแจ้งว่ายังไม่สะดวกเข้ามาให้ถ้อยคำ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานว่าจะพร้อมเข้าพบในวันใด
หากครั้งต่อไปยังไม่เข้าพบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง พร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการสูงสุดที่ให้สอบสวนขยายผลคดี แม้ผู้ต้องหา 3 รายจะถูกฟ้องต่อศาลอาญาไปแล้ว แต่ยังมีผู้ต้องหาอีก 1 ราย คือ Rose Rose ที่อยู่ระหว่างหลบหนี
ถ้าหมายเรียกพยานหากไม่เข้ามาถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 168 ผู้ใดขัดขืนคำบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุผลที่ต้องเรียกแอร์มีนามาให้ถ้อยคำ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้ครบถ้วน เพราะคดีนี้มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แตกต่างจากคดียาเสพติดทั่วไปและยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยาเสพติด ซึ่งคนที่นำยาเสพติดไปออสเตรเลียเป็นคนสุดท้ายคือแอร์มีนา อีกทั้งอัยการสูงสุดสั่งชัดเจนแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรจึงต้องขยายผลต่อ
นายวัชรินทร์ ยืนยันว่า “ชุดทำงานของเราให้ความเป็นธรรมกับแอร์มีนาตั้งแต่วันแรก ถ้าพยานหลักฐานยังไปไม่ถึงก็จะไม่ดำเนินคดีอาญา ถ้าชุดเราไม่ให้ความเป็นธรรม คงใช้หมายจับตั้งแต่ลงจากเครื่องบินส่งฟ้องไปแล้ว….แม้จะอ้างว่าศาลออสเตรเลียมีคำสั่งถอนฟ้องโดยอัยการ แต่คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ” ดังนั้นแอร์สาวต้องมาให้ข้มูลเพิ่มเติมที่อาจเป้นประโยชน์ที่สามารถขยายผลไปถึงแก๊งยาค้ายาเสพติดข้ามชาติ
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