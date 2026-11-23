ฝน ธนสุนทร ลั่นอย่าโยง นักร้องลูกทุ่งรุกที่หลวง ใครพาดพิง จ่อฟ้อง
ฝน ธนสุนทร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ถูกโยงกับการรุกที่สาธารณะเพื่อสร้างวัด พร้อมเตือนว่าหากยังมีการพาดพิงจนเกิดความเสียหาย จะใช้สิทธิทางกฎหมาย
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ข้อความลอย ๆ ว่ากองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม DSI จ่อเรียกสอบนักร้องลูกทุ่งหญิงรายหนึ่ง ปมรุกที่ น.ส.ล. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เทียบว่าเป็นคดีคล้ายกับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา
คำว่า น.ส.ล. ย่อมาจากหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ใช่ที่ดินที่ใครจะเข้าไปครอบครองได้
สิ่งที่ทำให้กระแสแรงขึ้นอีกคือคลิปของ หนึ่ง บางปู นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ ที่ออกมาเล่าว่าตัวเองถูก DSI ออกหมายเรียกให้ไปให้ปากคำในฐานะพยาน หลังเคยร่วมทำบุญสร้างวัดแห่งหนึ่งไปกว่า 2.1 ล้านบาท แล้วภายหลังพบว่าวัดนั้นมีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์
พอมีทั้งโพสต์ปริศนาและคลิปออกมาพร้อมกัน ชาวเน็ตก็เริ่มเล่นเกมเดาอักษรย่อ และชื่อที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุดมีทั้ง ฝน ธนสุนทร และ แคนดี้ รากแก่น จนแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ ทั้งที่ยังไม่มีใครเปิดเผยชื่อตัวจริง
ฝนให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ว่า ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่า อุ๊ย มันมีชื่อเราด้วยเหรอ ก็ขอบคุณคุณหนึ่งนะคะที่ออกมายืนยันว่า เออ ไม่ใช่เรานะ
ฝนยืนยันด้วยว่าทุกวันนี้ยังทำงานเดินสายตามปกติ ไม่เคยไปสร้างวัดที่ไหน ไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองมากมายอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ล่าสุดฝนโพสต์ย้ำจุดยืนอีกครั้งว่า ฝนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ขออย่าพาดพิงนะคะ ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำหน้าที่ หากยังมีการกล่าวถึงหรือทำให้เกิดความเสียหายอีก ขออนุญาตใช้สิทธิทางกฎหมายค่ะ
ที่ต้องย้ำกันไว้ตรงนี้คือ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่ถูกเรียกสอบ ยังไม่มีการตั้งข้อหาใคร และชื่อที่ถูกพูดถึงในโซเชียลทั้งหมดมาจากการคาดเดาของผู้ใช้งาน ไม่ใช่ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ
ฝน ธนสุนทร เป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่ง มีผลงานในวงการมายาวนาน และยังเดินสายแสดงอยู่จนถึงปัจจุบัน
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