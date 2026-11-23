อั้ม พัชราภา โผล่ไหว้พระราหู วัดสุทัศน์ นั่งติด ไฮโซพก เสียงในคลิปลั่น ไหนบอกว่าเลิกกัน
งานบุญกลายเป็นงานลุ้นไปเสียอย่างนั้น เมื่อคลิปจากพิธีสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์ จับภาพ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เดินมาร่วมงาน แล้วคนที่เดินตามมาติด ๆ คือ ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา อดีตคนรู้ใจของเธอ
งานที่ว่าคือพิธีสวดมนต์พระราหูย้าย รอบ 18 ปี ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งปีนี้คนแน่นเป็นพิเศษ เพราะราหูย้ายราศีรอบนี้เวียนมาครบ 18 ปีพอดี สายมูจึงนัดกันไปสะเดาะเคราะห์เสริมดวงกันคึกคัก
คลิปต้นทางมาจากผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ Virun ที่ตั้งใจไปสวดมนต์ แล้วได้ของแถมเป็นซุปตาร์ตัวแม่ โดยเขียนแคปชั่นแบบอารมณ์ดีว่า มาสวดมนต์พระราหู แล้วได้อะไร ฉัน ได้เจอตัวแม่
ในคลิปเห็นอั้มเดินผ่านฝูงชนขึ้นบันไดไปประกอบพิธี ท่ามกลางเสียงชื่นชมและโทรศัพท์ที่ยกขึ้นถ่ายกันทั้งงาน แต่ที่ทำให้คลิปกลายเป็นไวรัลคือเสียงแซวรอบข้างที่ดังขึ้นมาว่า เอ้า แม่ ไหนบอกว่าเลิกกัน ก่อนจะมีเสียงตอบกลับว่า สวยมาก เขาเป็นเพื่อนกัน
รายละเอียดจากฝั่งเดลินิวส์ระบุว่า อั้มมากับก๊วนเพื่อนซี้อย่าง เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย และ แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ โดยทั้งหมดนั่งเรียงแถวเดียวกัน และคนที่นั่งเคียงข้างอั้มในแถวนั้นก็คือไฮโซพก เมื่อเสร็จพิธีทั้งคู่ยังเดินออกมาจากบริเวณงานพร้อมกันด้วย
สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวคู่นี้มาก่อน ไฮโซพกคืออดีตคนรู้ใจของอั้มที่คบกันมานานหลายปี ก่อนจะห่างกันไป และเมื่อเดือนมกราคม 2569 อั้มเคยออกมาปัดข่าวรีเทิร์น โดยยอมรับแค่ว่ากลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนที่ดี
ดังนั้นภาพที่เห็นรอบนี้จึงยังตอบไม่ได้ว่าคืออะไรแน่ เพราะคนเคยรักที่มีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ไปงานบุญงานเดียวกันแล้วนั่งใกล้กัน ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแปลว่ากลับมาคบกัน
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันสถานะใด ๆ จากทั้งอั้มและไฮโซพก มีเพียงภาพในงานบุญที่ทำให้กองเชียร์ได้ลุ้นกันต่ออีกยก
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