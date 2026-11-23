ก้อง ห้วยไร่ เปิดใจป่วยซึมเศร้า 4 เดือน หอบสลิป 1.68 ล้าน แจง DSI วอน กัน จอมพลัง ออกมาตอบ
ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจำปา เดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 พร้อมสลิปโอนเงินบริจาค 1,685,732.87 บาท และระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อ เขาก็เปิดใจเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อน นั่นคือตัวเองป่วยซึมเศร้ามา 4 เดือนแล้ว
ปูพื้นให้คนที่เพิ่งตามเรื่องนี้ก่อน ต้นทางคือการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ หลังมีการตั้งคำถามว่าเงินที่ดารานักร้องและประชาชนโอนเข้าไปถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ DSI จึงเดินหน้าตรวจสอบและทยอยเรียกผู้บริจาคเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน
เงินก้อน 1.68 ล้านบาทของก้องโอนไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งบังเอิญเป็นวันเกิดของเขาพอดี เจ้าตัวบอกว่าอยากทำบุญใหญ่ จุดหมายคือช่วยเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือตึก สตง. แห่งใหม่ถล่ม
ที่สำคัญคือเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินของเขาคนเดียว ก้องเล่าว่าส่วนใหญ่เป็นเงินทิปหน้าเวทีที่แฟนเพลงให้มาและฝากให้เอาไปทำบุญ ปกติพอได้มาเขาจะมัดใส่ถุงใสแล้วส่งต่อทันที แต่รอบนี้เขาขออนุญาตแฟนเพลงก่อนว่าจะเอาไปลงตรงนี้ได้ไหม และได้คำตอบว่าได้เลย
จุดเริ่มต้นมาจากการที่ญาติผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพที่ตึก สตง. ถูกถามว่าอยากเจอใคร แล้วคำตอบคือก้อง ห้วยไร่ เขาจึงรับปากไปสร้างความสุขให้ และถือโอกาสมอบเงินก้อนนั้นไปด้วย
วันนี้ก้องย้ำหลายครั้งว่าเขามาในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้เสียหาย และไม่คิดจะแจ้งความ โดยบอกว่า ผมไม่ใช่ผู้เสียหาย ผมเป็นผู้ทำบุญ ด้วยความที่อยากจะทำบุญด้วยใจจริง แค่นั้นครับ
สิ่งที่เขาอยากได้คือคำตอบ ไม่ใช่การเอาผิด ก้องฝากถึง กัน จอมพลัง ว่า พี่กันถูกกล่าวหา พี่กันไม่ใช่นักโทษ ตอนนี้พี่กันเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา และสังคมก็ให้โอกาส พี่มาเถอะครับ มาเร็วๆ เลย ได้คำตอบ จะได้ชื่นใจกัน
ถามว่าได้คุยกันบ้างไหม เขาตอบว่ายังไม่เคยคุยกันเลยสักครั้ง
ส่วนที่หนักที่สุดในบทสนทนาวันนี้คือเรื่องของ น้องพั้นช์ ลูกบุญธรรมของก้องกับภรรยา ครอบครัวรับน้องมาดูแลหลังน้องสูญเสียพ่อแม่ไปจากเหตุตึก สตง. ถล่ม เหลือเพียงคุณย่ากับน้องชายวัย 7 ขวบ ชื่อน้องพ็อตเตอร์ ก่อนที่น้องพั้นช์จะมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยก้องโพสต์แจ้งข่าวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569
ก้องบอกว่าเคยถามน้องพั้นช์เรื่องเงินเยียวยาจนวันที่น้องเสียชีวิต และได้คำตอบมาแล้ว แต่เลือกจะไม่พูด เพราะไม่อยากกล่าวหาใครจากการฟังความข้างเดียว พร้อมฝากไปถึงมูลนิธิว่าถ้าน้องพั้นช์ไม่ได้รับการเยียวยา ก็ขอให้ช่วยดูแลน้องพ็อตเตอร์ที่ยังเหลืออยู่
เรื่องสุขภาพใจ ก้องเล่าตรงไปตรงมาว่า ผมเป็นซึมเศร้ามาได้ 4 เดือนแล้วครับ ก็ทานยาทุกวัน ก็เลยไม่กล้าออกไปไหน พร้อมขอให้เข้าใจว่าการที่ยังขึ้นเวทีร้องเพลงได้ ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไร เขาแค่ปิดบังความเครียดเอาไว้ และยืนยันว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
เขาบอกด้วยว่าช่วงที่ทรุดหนักที่สุดคือตอนรู้ข่าวการเสียชีวิตของลูก ตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้เลย ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียว เพราะยังรับยาอยู่
ปิดท้ายด้วยคำถามว่าเจอแบบนี้แล้วเสียกำลังใจทำบุญไหม ก้องตอบว่าไม่เสีย เพราะคนทำจริงก็ยังทำอยู่ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ยังมีอยู่ เพียงแต่เขาเลิกเป็นสะพานบุญรับเงินหน้าเวทีมากว่า 1 ปีแล้ว เปลี่ยนไปโอนตรงเข้าบัญชีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการแทน
สำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้า สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพ: อินสตาแกรม konglha_30
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อ้างอิงจาก: The Bangkok Insight , ไทยรัฐ , ไทยพีบีเอส