น้ำ รพีภัทร ร้องไห้จนตาบวม สูญเสีย หยกมณี ควายตัวแรกในชีวิต ลั่นโทษตัวเองดูแลไม่ดีพอ
ถ้าใครเปิดไลฟ์ของ น้ำ รพีภัทร เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเห็นตาบวมช้ำ ขอบอกว่าไม่ใช่เพราะเหล้า แต่เป็นเพราะควาย อดีตพระเอกหนุ่มร้องไห้หนักจนกลั้นไม่อยู่ หลังสูญเสีย หยกมณี ควายตัวแรกในชีวิตที่เขาเริ่มเลี้ยง โดยหยกมณีจากไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569
สำหรับคนที่เพิ่งตามเรื่องนี้ น้ำ หรือ รพีภัทร เอกพันธ์กุล คือพระเอกละครที่วันนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว เขามีอาณาจักรฟาร์มอยู่ที่จังหวัดนครนายก เลี้ยงทั้งไก่ชนและควายสวยงามหลายตัว ราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายล้านบาท และพูดเสมอว่าเลี้ยงควายเหมือนเลี้ยงลูก
หยกมณีไม่ใช่ควายธรรมดาในฟาร์ม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง มินตรา ชนิศา ภรรยาของน้ำ โพสต์เล่าว่า หยกมณีเป็นลูกของ อั่งเปา แม่ควายเผือก ซึ่งเป็นควายแม่ลูกคู่แรกของเขา และหยกมณีมาอยู่ที่ฟาร์มตั้งแต่ยังไม่หย่านมแม่
ในโพสต์เดียวกันยังเล่าด้วยว่า หยกมณีเคยตั้งท้องลูกแฝด แต่คลอดก่อนกำหนดจนลูกเสียทั้งคู่ ส่วนตอนนี้ยังมีลูกของหยกมณีอีก 2 ตัวอยู่ที่ฟาร์ม ซึ่งครอบครัวจะดูแลกันต่อไป
น้ำเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือก่อนจะปล่อยโฮออกมา กลางไฟล์ว่า ที่ตาผมบวมผมไม่ได้เมานะ แต่ควายผมตาย ผมร้องไห้เมื่อกี้ ผมร้องไห้เรื่องควายผม ผมจะหยุดร้องแล้ว
ประโยคที่หลายคนอ่านแล้วจุก คือตอนที่เขาพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ว่า มันเหมือนการซ้อมว่าวันหนึ่งคนที่เรารักก็ต้องจากไป มันค่อนข้างจะยากมากนะ มันทำใจยากมากนะ
แล้วเขาก็ย้อนกลับมาโทษตัวเอง หยกมณี คือควายตัวแรก เราดูแลเขาดีที่สุด หยกมณีคือควายตัวแรกที่ผมเริ่มเลี้ยงควายกับ อั่งเปา บางทีผมโทษตัวเองอย่างหนึ่ง เราทำงานนอกบ้านเยอะเกินไป ผมผิดผมยอมรับผิด ผมดูแลควายไม่ดี
เหตุผลที่เขาต้องออกตัวตั้งแต่ประโยคแรกว่าไม่ได้เมา ก็เพราะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ชื่อของเขาเพิ่งอยู่ในกระแสจากกรณีปะทะกับ ซอง ดูฮี ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลี ซึ่งต่อมาน้ำโพสต์ขอโทษและยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ทุกความเคลื่อนไหวของเขาช่วงนี้จึงถูกจับตาเป็นพิเศษ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาร้องไห้เพราะควาย ย้อนไปในรายการตีท้ายครัวที่บุกฟาร์มของเขาเมื่อปี 2568 น้ำเคยเล่าว่าวันที่ควายคลอดลูกแฝดแล้วลูกเสีย เขาเสียใจจนทำใจไม่ได้ ต้องให้คนที่ฟาร์มจัดการฝังให้เรียบร้อยก่อน
หลังคลิปและโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม หลายคนบอกว่าเข้าใจความรู้สึก เพราะสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้ แต่เข้าใจคนที่ดูแลมันเสมอ
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ขอขอบคุณภาพประกอบจาก รพีภัทร เอกพันธ์กุล, MintraChanisa Ekpankul และรายการ ตีท้ายครัว