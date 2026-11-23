อาลัย พิธีกรดังออสเตรเลีย มอลลี เมลดรัม คู่ชีวิตชาวไทยดูแลจนวาระสุดท้าย
มอลลี เมลดรัม (Molly Meldrum) ตำนานวงการเพลงออสเตรเลียและพิธีกรรายการ Countdown เสียชีวิตแล้วในวัย 83 ปี เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ที่โรงพยาบาลเอปเวิร์ธ นครเมลเบิร์น หลังป่วยมาเป็นเวลานาน โดยรัฐวิกตอเรียเตรียมจัดรัฐพิธีศพให้
ชื่อจริงของเขาคือ เอียน อเล็กซานเดอร์ เมลดรัม เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2486 ที่เมืองออร์บอสต์ รัฐวิกตอเรีย เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ครอบครัวเผยว่าเขาจากไปอย่างสงบ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
คนที่อยู่ดูแลเขาจนวาระสุดท้ายคือ ยาน วงศ์งาม (Yan Wongngam) คู่ชีวิตชาวไทยซึ่งทำธุรกิจขนส่งอยู่ในประเทศไทย แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า ยานดูแลเมลดรัมด้วยความรักและความทุ่มเทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงปีท้าย ๆ ของชีวิต เมลดรัมยังมีลูกชายบุญธรรมชื่อ มอร์แกน สโคลส์ ที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
เมลดรัมเป็นหนึ่งในคนบันเทิงกลุ่มแรก ๆ ของออสเตรเลียที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ และเคยให้สัมภาษณ์ว่าภูมิใจที่เป็นเกย์ เขาเคยนิยามตัวเองว่าเป็นไบเซ็กชวลด้วย โดยใช้สองคำนี้สลับกัน
ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำที่สุดคือรายการเพลง Countdown ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ออกอากาศระหว่างปี 2517 ถึง 2530 รวม 13 ปี เขารับบททั้งคนคัดเลือกศิลปิน ผู้สัมภาษณ์ และคนรายงานข่าวเพลง จนได้ฉายาว่า ปีเตอร์ แพน แห่งวงการเพลงป๊อป และ เดอะ กูรู
วลีติดปากของเขาในรายการคือ do yourself a favour หรือ ทำดีกับตัวเองสักหน่อย ซึ่งใช้แทนการบอกให้คนดูไปซื้ออัลบั้ม เพราะนโยบายของ ABC ห้ามเชียร์สินค้าตรง ๆ วลีนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพลงออสเตรเลียไปแล้ว
ตลอดการทำงาน เขาสัมภาษณ์ศิลปินระดับโลกมาแล้วทั้ง ABBA เอลตัน จอห์น พอล แม็กคาร์ตนีย์ และเฟรดดี เมอร์คิวรี ส่วน Countdown ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดให้ทั้งวงออสเตรเลียอย่าง AC/DC และจอห์น พอล ยัง รวมถึงศิลปินต่างชาติอย่างมาดอนน่า บลอนดี ซินดี ลอเปอร์ และไมเคิล แจ็กสัน ก่อนที่หลายคนจะดังระดับโลก
หอจดหมายเหตุภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่า กระแส ABBA ฟีเวอร์ในออสเตรเลียเกิดขึ้นเพราะเมลดรัมเปิดคลิปโปรโมตเพลง Mamma Mia ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรายการ จนเพลงขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตออสเตรเลีย
ก่อนมาทำโทรทัศน์ เขาเขียนให้หนังสือพิมพ์เพลง Go-Set ระหว่างปี 2509 ถึง 2517 และทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ ผลงานสำคัญคือเพลง The Real Thing ของ รัสเซลล์ มอร์ริส ที่ขึ้นอันดับ 1 ในปี 2512 หลังจบ Countdown เขาไปเป็นพิธีกรประจำรายการ Hey Hey It’s Saturday อีก 11 ปี และตั้งค่ายเพลง Melodian ร่วมกับเพื่อนสนิท ไมเคิล กูดินสกี
ปี 2528 เขาเป็นพิธีกรคอนเสิร์ต Oz for Africa ซึ่งเป็นเวทีออสเตรเลียของโครงการ Live Aid ปีถัดมาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Member of the Order of Australia จากผลงานด้านการช่วยเหลือระหว่างประเทศและงานเพื่อเยาวชน ต่อมาในปี 2555 เข้าหอเกียรติยศรางวัลโลจี้ และปี 2557 เป็นคนแรกที่ไม่ได้เป็นศิลปินผู้บันทึกเสียงแต่ได้เข้าหอเกียรติยศ ARIA พร้อมกับรายการ Countdown
ชีวิตของเขาเคยเฉียดตายมาแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จากการตกบันไดที่ความสูงราว 3 เมตร ในสวนหลังบ้านย่านริชมอนด์ นครเมลเบิร์น อาการสาหัสทั้งกะโหลกร้าว สมองช้ำและบวม กระดูกสันหลังหัก ซี่โครงหัก และปอดทะลุ ต้องรักษาตัวอยู่หลายเดือนก่อนกลับมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2555
แอนโทนี แอลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โพสต์ไว้อาลัยว่า ด้วยสไตล์การสัมภาษณ์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ และความกระตือรือร้นที่ห้ามไม่อยู่ มอลลี เมลดรัม รักเสียงเพลงเกือบจะมากเท่าที่พวกเรารักเขา พร้อมทิ้งท้ายว่า พวกเราโชคดีที่มีเขา
ไคลี มิโนก ซึ่งเคยขึ้นรายการ Countdown ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น โพสต์ว่าตอนเด็ก ๆ เธอดูเมลดรัมทุกสุดสัปดาห์ และฝันว่าสักวันดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอบ้าง ปิดท้ายว่าจะเปิดเพลงให้ดังขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา
จิมมี บาร์นส นักร้องร็อกชื่อดัง เล่าว่าตอนแรกเขามองเมลดรัมเป็นศัตรู เพราะ Countdown บังคับให้วงดนตรีลิปซิงก์ แต่หลังวงโคลด์ ชิเซล ได้ออกรายการ คนดูก็เพิ่มจากระดับผับเป็นฮอลล์ใหญ่ภายในไม่กี่เดือน และทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมา ด้าน เคต เซเบราโน บอกว่าเมลดรัมคือคนที่ทำให้เธอมีอาชีพนักร้องมาทั้งชีวิต
แอนนาเบล เฮิร์ด ซีอีโอสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงออสเตรเลีย (ARIA) ระบุว่าแทบไม่มีใครทุ่มเทให้วงการเพลงออสเตรเลียได้มากเท่าเมลดรัม และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่าวงการเพลงออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเขา
มาร์ก เคลมอนส์ เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัว กล่าวว่าออสเตรเลียสูญเสียไอคอนตัวจริงไปแล้ว เป็นคนที่เปิดประตูให้คนจำนวนมาก และสร้างความบันเทิงให้ผู้คนหลายล้านคนทั้งในประเทศและทั่วโลก เขาเป็นคนไม่ตามขนบและคาดเดาไม่ได้ แต่เอาใจใส่คนอื่นเสมอ ตลกเสมอ และติดดินเสมอ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย ดอน สอนระเบียบ นักร้องดังฉายาแมวเก้าชีวิต เสียชีวิตสงบในบ้านพัก
- อาลัย “คาทาลินา” อินฟลูฯ สาวผู้ติดตาม 3 ล้าน เสียชีวิตวัย 25 ปี หลังป่วยมะเร็งสมอง
- ชิเนด โอคอนเนอร์ นักร้องดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 56 ปี
อ้างอิงจาก: The Nightly , ABC News