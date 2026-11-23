สุดเศร้า! พ่อพระเอกดัง Chadwick Boseman จากไปวัย 82 ปี หลังล้มป่วย
อาลัย ‘ลีรอย โบสแมน’ พ่อของ ‘แชดวิก โบสแมน’ นักแสดงแบล็คแพนเธอร์ผู้ล่วงลับ เสียชีวิตในวัย 82 ปี หลังล้มป่วย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าว “ลีรอย โบสแมน” (Leroy Boseman) พ่อของนักแสดงผู้ล่วงลับ “แชดวิก โบสแมน” (Chadwick Boseman) เสียชีวิตลงแล้วในวัย 82 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากล้มป่วยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดย “คามิลล์ เดวิส” ตัวแทนของครอบครัวโบสแมน ยืนยันข่าวเศร้านี้กับสำนักข่าว Fox Carolina News และ Complex ตามข้อมูลจากคำไว้อาลัย
ครอบครัวโบสแมนได้ออกแถลงการณ์ผ่าน Fox Carolina News ว่า “สำหรับคนทั่วโลก เขาอาจเป็นที่รู้จักในฐานะพ่อของเดอร์ริก เควิน และแชดวิก โบสแมน แต่สำหรับพวกเรา เขามีความหมายมากกว่านั้นมาก เขาคือสามีอันเป็นที่รัก เป็นพ่อ และเป็นคนที่อยู่เคียงข้างในเรื่องราวของครอบครัวเราเสมอมา ในขณะที่เรากำลังไว้อาลัยต่อการจากไปของเขา เราต่างนึกถึงชีวิตที่เขาได้ใช้ ความทรงจำที่เรามีร่วมกัน และมรดกที่เขาทิ้งไว้ด้วยความซาบซึ้งใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ พวกเราจะยังคงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะครอบครัว คอยช่วยเหลือกันและเชิดชูความทรงจำของเขา”
นอกจากนี้ ทางครอบครัวยังระบุเพิ่มเติมว่า “เราขอความกรุณาในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ ในขณะที่ครอบครัวของเรากำลังก้าวผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่นี้”
ข้อมูลจากคำไว้อาลัยระบุว่า ลีรอยมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองเบลตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา โดยสื่อ Complex รายงานว่าเขาเคยทำธุรกิจรับทำเบาะและทำงานในโรงงานสิ่งทอ ด้านชีวิตครอบครัว ลีรอยกับ “แคโรลิน” ภรรยา มีลูกชายด้วยกัน 3 คน ได้แก่ แชดวิก, เดอร์ริก และเควิน
ก่อนหน้านี้ แชดวิก โบสแมน ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 ในวัย 43 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นการส่วนตัวนานถึง 4 ปี ซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Carolina เมื่อปี 2025 ลีรอยเคยพูดถึงลูกชายผู้ล่วงลับเอาไว้ว่า “เขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมาก ทุกอย่างที่เขาทำล้วนเป็นเรื่องดี ผมไม่เคยตำหนิอะไรเขาได้เลยในสิ่งที่เขาทำให้กับครอบครัวของเรา”
สำหรับการจากไปของลีรอย เกิดขึ้นหลังจากที่เดอร์ริกและเควินได้ระบุชื่อเขาในคำร้องที่ยื่นต่อศาลในนครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนกรกฎาคม เพื่อขอถอดถอน “ซิโมน เล็ดเวิร์ด โบสแมน” ภรรยาหม้ายของแชดวิก ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนักแสดงหนุ่ม โดยพี่น้องทั้งสองกล่าวหาว่าซิโมนไม่ได้จัดสรรทรัพย์สินมรดกที่เหลืออยู่ของแชดวิกอย่างเหมาะสม
ตามเอกสารคำร้องระบุว่า ซิโมนมีสิทธิได้รับมรดกของแชดวิก 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากแชดวิกเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2020 ได้ประมาณ 6 วัน ขณะที่พ่อแม่ของแชดวิกมีสิทธิได้รับ 25 เปอร์เซ็นต์
ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งนิตยสาร PEOPLE เคยรายงานไว้ เดอร์ริกและเควินกล่าวว่า “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พ่อแม่ของเราพยายามขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกของน้องชายเรา แชดวิก โบสแมน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกตกทอดของเขา การดำเนินการครั้งนี้ยื่นในนามและได้รับมอบอำนาจจากพ่อแม่ของเรา ลีรอยและแคโรลิน โบสแมน ซึ่งได้โอนสิทธิประโยชน์ในส่วนของตนในกองมรดกให้แก่บริษัท Boseman Family LLC”
ล่าสุด Fox Carolina News รายงานว่า ครอบครัวโบสแมนได้ชะลอแผนการจัดงานรำลึกถึงแชดวิก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 50 ปีของเขาในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ออกไปก่อน เพื่อจัดการเรื่องพิธีศพของลีรอย โบสแมน
ข้อมูลจาก : people
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