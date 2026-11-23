เงินเดือนข้าราชการ พ.ย. 69 เข้าวันไหน เงินบำนาญ ทหารกองประจำการ
เช็กกำหนด โอนเงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ พฤศจิกายน 2569 และคิวเดือน ธ.ค. พร้อมวิธีแก้ปัญหาเงินไม่เข้า เตรียมรับระบบพร้อมเพย์ปี 2570
กรมบัญชีกลางโอนเงินบำนาญรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 เข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันนี้ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ส่วนเงินเดือนกับค่าจ้างงวดปลายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำจะโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569
กำหนดโอนเงินเดือนพฤศจิกายนแบ่งตามกลุ่มผู้รับสิทธิ ข้าราชการกับลูกจ้างประจำที่เลือกแบ่งรับ 2 รอบ ได้รับงวดแรกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ยอดที่เหลือจะเข้าบัญชีวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ส่วนกลุ่มที่รับรอบเดียวหรือไม่ได้แจ้งความประสงค์จะได้รับเต็มจำนวนในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน เช่นกัน ขณะที่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญยังคงรับเดือนละครั้งในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน
สำหรับทหารกองประจำการหรือพลทหาร กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนกับเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ e-Social Welfare ซึ่งมีรอบจ่ายช้ากว่าข้าราชการทั่วไป 1 เดือน ค่าตอบแทนของเดือนพฤศจิกายนจึงจะเข้าบัญชีในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2569 ส่วนยอดที่โอนไปเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เป็นของเดือนตุลาคม ครอบครัวพลทหารจึงไม่ต้องกังวลหากยังไม่เห็นยอดเงินในสัปดาห์นี้
ส่วนปฏิทินโอนเงินเดือนธันวาคม 2569 ข้าราชการกับลูกจ้างประจำที่แบ่งรับ 2 รอบ จะได้รับงวดแรกในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 ด้านงวดที่สองรวมถึงผู้รับรอบเดียวจะได้รับในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2569
หากถึงวันโอนแล้วยอดเงินยังไม่เข้าบัญชี ผู้มีสิทธิควรตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ขั้นแรกให้รอธนาคารประมวลผล เพราะแต่ละธนาคารใช้เวลาต่างกันทำให้เงินทยอยเข้าตลอดทั้งวัน ขั้นที่สองตรวจสอบสถานะบัญชีที่ผูกไว้ว่ายังใช้งานได้ตามปกติ ไม่ติดสถานะระงับการใช้งาน ไม่ขาดการเคลื่อนไหวนานเกินกำหนด หรือไม่ได้เปลี่ยนเลขบัญชีโดยยังไม่แจ้งหน่วยงาน ขั้นสุดท้ายให้ติดต่อฝ่ายการเงินหรือกองคลังของต้นสังกัดโดยตรง หรือโทรสอบถามศูนย์บริการข้อมูลกรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ
นอกจากนี้ ข้าราชการกับลูกจ้างประจำต้องเตรียมรับการเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่ในปีหน้า นางสาวแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2569 ว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2570 กรมฯ จะเปลี่ยนมาโอนเงินเดือนกับค่าจ้างผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แทนการโอนเข้าเลขบัญชีธนาคาร
ผู้มีสิทธิต้องไปลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร แล้วยื่นแบบยืนยันต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ส่วนราชการรวบรวมรายชื่อส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ผู้ที่มีภาระหนี้ผูกกับบัญชีรับเงินเดือนควรลงทะเบียนพร้อมเพย์กับบัญชีเดิมเพื่อไม่ให้กระทบการหักชำระหนี้ ส่วนผู้รับเงินบำนาญยังไม่รวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงรอบนี้
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