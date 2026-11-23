แบงก์ชาติ ต่อเวลา จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต 8% อีก 2 ปี
ใครที่ถือบัตรเครดิตแล้วเลือกจ่ายแค่ยอดขั้นต่ำในแต่ละเดือน ยังจ่ายในอัตรา 8% ได้ต่อไปอีก 2 ปี หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศขยายเวลาผ่อนผันอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ (Minimum Payment) ออกไปจนถึงสิ้นปี 2571 จากเดิมที่อัตรานี้จะต้องกลับไปอยู่ที่ 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงเหตุผลว่า เศรษฐกิจไทยกับรายได้ครัวเรือนในภาพรวมกำลังทยอยฟื้นตัวก็จริง แต่ลูกหนี้บางกลุ่มยังมีรายได้ฟื้นกลับมาไม่เต็มที่ หากปรับขั้นต่ำขึ้นไปเป็น 10% ทันที อาจกระทบเงินหมุนเวียนในมือ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของคนกลุ่มนี้ได้ ธปท. จึงเลือกคงภาระจ่ายขั้นต่ำรายเดือนไว้ที่ระดับเดิม เพื่อให้เดินไปพร้อมกับรายได้ที่ค่อย ๆ กลับมา
หากดูกรอบเวลาให้ชัด มาตรการผ่อนผันรอบก่อนกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 การขยายครั้งนี้จึงทำให้อัตรา 8% มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ตามข่าว ธปท. ที่ออกในวันเดียวกัน ธปท. ยังแถลงด้วยว่าจะติดตามประเมินผลของมาตรการอย่างใกล้ชิด ก่อนพิจารณาว่าอัตราขั้นต่ำที่เหมาะสมหลังจากนั้นควรอยู่ที่เท่าไร
สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมยอดขั้นต่ำถึงค้างอยู่ที่ 8% มานาน ต้องย้อนไปช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ ธปท. เคยลดอัตราขั้นต่ำลงเหลือ 5% เพื่อช่วยลูกหนี้ ก่อนเริ่มปรับขึ้นเป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ตามแผนเดิม อัตราควรกลับสู่ระดับ 10% เท่ากับช่วงก่อนโควิดตั้งแต่ต้นปี 2568 แต่ ธปท. เลื่อนออกไปแล้วหลายรอบ รอบล่าสุดก่อนหน้านี้คือเดือนธันวาคม 2568 ที่ขยายถึงสิ้นปี 2569
ก่อนหน้านี้ ธปท. กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สำหรับปี 2569 เพิ่มเติม ได้แก่ การคืนเงินหรือเครดิตดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ไม่น้อยกว่า 8% ในมูลค่าเทียบเท่าการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ต่อปีของยอดค้างชำระในเดือนที่เข้าเงื่อนไข โดยทยอยคืนเป็นรายไตรมาส อีกมาตรการเปิดทางให้ลูกหนี้ที่จ่ายขั้นต่ำ 8% ไม่ไหวปรับโครงสร้างหนี้เป็นสินเชื่อผ่อนเป็นงวด โดยไม่ต้องยกเลิกบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
มาตรการเฉพาะสองส่วนนี้กำหนดใช้ถึงสิ้นปี 2569 ขณะที่ประกาศ ธปท. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ยืนยันการขยายอัตราจ่ายขั้นต่ำ 8% เท่านั้น ยังไม่ระบุว่าจะต่ออายุมาตรการเฉพาะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ที่เริ่มจ่ายไม่ไหวยังติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เกณฑ์ที่ใช้อยู่ได้
อ้างอิง:
- ธนาคารแห่งประเทศไทย: ธปท. ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ 8% ถึงสิ้นปี 2571
- ธนาคารแห่งประเทศไทย: ธปท. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตออกไปจนถึงสิ้นปี 2569