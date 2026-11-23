กรมประมง เตือนเลี่ยงกิน สัตว์น้ำแม่น้ำกก 10 ชนิด กุ้ง หอย ปลาหน้าดิน มลพิษเกินมาตรฐาน
คนที่หาปลาหรือซื้อกุ้ง หอย ปลาจากแม่น้ำกกมากินควรระวัง กรมประมงเตือนให้เลี่ยงกินสัตว์น้ำ 10 ชนิดจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ หลังผลสุ่มตรวจพบสารมลพิษเกินค่ามาตรฐาน สัตว์ที่พบเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ที่อาศัยหรือหากินอยู่ตามพื้นท้องน้ำ
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมประมง แถลงผลตรวจหลังประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ที่ ทช. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ทั้งสามหน่วยงานนำผลตรวจของแต่ละฝ่ายมาวางเทียบกัน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำ ตามที่อธิบดีกรมประมงเปิดเผย การสุ่มตรวจสัตว์น้ำในแม่น้ำกกครอบคลุม 300 ชนิด พบว่ามี 10 ชนิดที่มีค่าสารมลพิษเกินมาตรฐาน
รายชื่อสัตว์น้ำทั้ง 10 ชนิดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มแรกเป็นกุ้งและหอย 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งน้ำจืด หอยเชอรี่ หอยขม หอยกาบน้ำจืด และหอยกะพงน้ำจืด
- อีกกลุ่มเป็นปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลาเผาะ ปลาตะโกก ปลากดเหลือง ปลาเค้าดำเหนือ และปลากระมังครีบสูง
ส่วนสาเหตุที่สัตว์กลุ่มนี้มีค่าสูงกว่าตัวอื่น อธิบดีกรมประมงชี้แจงว่าสารมลพิษสะสมอยู่ในตะกอนดินใต้น้ำค่อนข้างมาก สัตว์ที่อยู่ติดพื้นหรือคุ้ยหาอาหารบริเวณหน้าดินจึงได้รับสารมากที่สุด ประชาชนจึงควรเลี่ยงกินสัตว์น้ำจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนปลาที่อยู่ช่วงกลางน้ำถึงผิวน้ำยังกินได้ แต่ควรงดกินเครื่องใน เพราะเป็นอวัยวะที่สะสมสารต่าง ๆ ไว้มากที่สุด
สำหรับขั้นต่อไป กรมประมงวางแนวทางแก้ปัญหาไว้ 4 ด้าน เริ่มจากการตรวจปลาในกระชังเพิ่มเติม โดยเน้นกระชังในแม่น้ำโขง รวมถึงปลาจากบ่อเพาะเลี้ยง ขั้นตอนต่อมาคือการแบ่งพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยงด้วยธง 3 สี คือ เขียว เหลือง และแดง ตามค่าที่ตรวจพบ เพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าจุดไหนจับสัตว์น้ำได้ จากนั้นจะเข้าไปช่วยฟาร์มที่ได้รับผลกระทบ เช่น ปรับวิธีเลี้ยง หรือส่งเสริมอาชีพใหม่ สิ่งสุดท้ายคือการศึกษาว่าสารปนเปื้อนกระทบวงจรชีวิต การสืบพันธุ์ และสัตว์น้ำรุ่นลูกหลานหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
นอกจากนี้ อธิบดีกรมประมงยังตอบข้อสงสัยเรื่องปลาแค้ในลุ่มน้ำโขงที่พบแผลตามผิวหนังว่า ความผิดปกติไม่ได้มาจากมลพิษ แต่มาจากพยาธิใบไม้ที่ทำให้ผิวอักเสบจนเป็นแผล อย่างไรก็ตาม ปลาแค้เป็นปลาหน้าดินที่มีพยาธิ จึงยังควรเลี่ยงกิน
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 กรมประมงเคยเปิดเผยว่าพบโลหะหนักเกินเกณฑ์ในตัวอย่างสัตว์น้ำบางส่วนจากแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง ครั้งนั้นกรมประมงชี้แจงว่าผลตรวจใช้ได้เฉพาะตัวอย่าง พื้นที่ และช่วงเวลาที่เก็บ จึงไม่อาจใช้สรุปความปลอดภัยของสัตว์น้ำทั้งหมด พร้อมสั่งสำนักงานประมงจังหวัดสำรวจความเสียหายของผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ
ปัญหาไม่ได้มีแค่ในสัตว์น้ำ กรมควบคุมโรครายงานต่อที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ว่าตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงราว 1,200 คน พบ 94 คนมีค่าสารหนูเกินมาตรฐาน ขณะที่รัฐบาลเตรียมนำข้อมูลผลตรวจไปหารือกับเมียนมาและจีนระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายน 2569 เพื่อหาทางแก้ปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนข้ามพรมแดน
ทั้งนี้ ผลตรวจรอบนี้เป็นผลสุ่มตรวจ ส่วนรายชื่อจุดที่จะปักธงเขียว เหลือง และแดงยังต้องรอกรมประมงประกาศอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านริมน้ำและผู้บริโภคที่ต้องการเช็กว่าพื้นที่ใดปลอดภัย ติดตามประกาศได้ทางกรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายหรือเชียงใหม่
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