อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ลั่นไม่คืนเงินบริจาค กางยอดมูลนิธิ 11 ล้าน ท้าคนร้องเรียนแจ้งความ
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ประธานมูลนิธิคนตื่นธรรม ออกมาตอบข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคซื้อเทียนพรรษาผ่านรายการ คุยแซ่บShow ทางช่อง One31 ยืนยันว่าเงินทุกบาทเปิดเผยตรวจสอบได้ พร้อมประกาศว่าจะไม่คืนเงินให้ผู้ที่บริจาคไปแล้ว หลังมีผู้ยื่นเรื่องให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางเงินเมื่อสัปดาห์ก่อน
ย้อนไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ขอให้ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคที่ อ.เบียร์ เปิดรับเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อซื้อเทียนพรรษา 3 คู่ ถวายวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตามข้อมูลของผู้ร้อง มีการโอนเงินค่าเทียน 2 ครั้ง ครั้งละ 59,850 บาท เมื่อวันที่ 11 และ 21 กรกฎาคม 2569 รวม 119,700 บาท
สิ่งที่ผู้ร้องตั้งคำถามคือ บัญชีรับบริจาคซึ่งประกาศปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ยังรับโอนได้อยู่ โดยเขาทดลองโอนเงิน 1.91 บาทเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 แล้วเงินเข้าตามปกติ นอกจากนี้ยังสงสัยรายการที่เงินบางส่วนโอนไปยังบัญชีร้านค้าในชื่อมูลนิธิ ซึ่งไม่ใช่บัญชีรับบริจาคหลัก ใบอนุโมทนาบัตรที่ออกในชื่อ อ.เบียร์ ซึ่งเขาสงสัยว่าเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีหรือไม่ รวมถึงประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ร้องบอกด้วยว่าไม่ได้ติดใจว่าเทียนแพงหรือถูก แต่ต้องการรู้ว่าเงินถูกใช้ตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่
ฝั่ง อ.เบียร์ เล่าที่มาของเงินก้อนนี้ว่า ตอนแรกตั้งใจชวนแฟนคลับและลูกศิษย์ร่วมกันทำเทียนเพียงคู่เดียว เทียนคู่หนึ่งราคาราว 40,000 บาท หรือต้นละประมาณ 20,000 บาท สูงราว 1.80 เมตร ลงสีแบบโบราณ แต่ยอดบริจาคเข้ามามากกว่าที่คิด จึงขยายเป็น 3 คู่ ถวาย 3 วัด เมื่อเงินยังเข้ามาไม่หยุด จึงแจ้งผู้ติดตามว่าจะนำเงินส่วนเกินถวายวัดเป็นปัจจัยบำรุงวัด สุดท้ายโอนให้ 2 วัด วัดละ 200,000 บาท จากนั้นประกาศว่าเงินที่เข้ามาหลังจากนี้จะไม่ถวายวัดแล้ว แต่จะโอนเข้ามูลนิธิคนตื่นธรรมทั้งหมด
สำหรับคำถามว่าทำไมรับเงินผ่านบัญชีชื่อตัวเอง อ.เบียร์ ชี้แจงว่าเปิดบัญชีนี้ไว้เป็นกองกลางรับบริจาคโดยเฉพาะ ไม่เคยใช้ส่วนตัว ทุกครั้งที่ปิดยอดจะโพสต์รายการเดินบัญชีตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้าย พร้อมบิลค่าเทียนและสลิปโอนเข้าวัด เหตุที่ไม่ผ่านมูลนิธิเพราะมองว่าการทำเทียนพรรษาเป็นงานบุญเล็ก ทำกันเองได้ ไม่อยากนำไปปะปนกับเงินมูลนิธิ
ส่วนเรื่องภาษี อ.เบียร์ ยืนยันว่าไม่เคยนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีส่วนตัว และยังเสียภาษีตามปกติ เหตุที่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตรในชื่อเจ้าของบัญชี เพราะต้องใช้เป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรว่าเงินที่รับเข้ามาส่งต่อเข้าวัดทั้งหมด จึงไม่ใช่รายได้ที่ต้องเสียภาษี เขาเล่าด้วยว่าช่วงที่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย เคยใช้บัญชีของพ่อและน้องรับเงินบริจาคสร้างเจดีย์ด้วยเหตุผลเดียวกัน
ประเด็นที่ อ.เบียร์ ตอบโต้แรงที่สุดคือข้อกล่าวหาว่านำเงินบริจาคไปซื้อสินค้าของมูลนิธิตัวเอง เขาอธิบายว่ามูลนิธิเป็นนิติบุคคลที่ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสร้างคิวอาร์โค้ดรับเงินโดยตรงไม่ได้ จึงต้องเปิดร้านค้าผ่านระบบเคช็อป (K SHOP) ในชื่อมูลนิธิคนตื่นธรรม เงินที่สแกนเข้าร้านจะถูกโอนเข้าบัญชีมูลนิธิอัตโนมัติทุกวันตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาที ตอนโอนเงินส่วนเกินจากบัญชีเทียนเข้ามูลนิธิ เขาเลือกสแกนจ่ายเพราะสะดวก ไม่ได้ซื้อของแต่อย่างใด ตามข้อมูลที่เขาดึงมา เฉพาะยอดที่สแกนเข้าเคช็อปของมูลนิธิมีกว่า 4.8 ล้านบาท
หากดูตัวเลขของมูลนิธิ อ.เบียร์ เปิดเผยว่าปัจจุบันมีเงินกว่า 11 ล้านบาท แต่จ่ายออกไปเพียง 2 รายการ รายการละ 50,000 บาท ให้มูลนิธิชีวาสมุทร ซึ่งก่อตั้งโดย “ทราย สมุทร” และมูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ รวม 100,000 บาท เหตุผลคือต้องการเก็บเงินไว้ใช้ตามเป้าหมายหลัก ได้แก่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าและแพนิก โกดังเก็บของบริจาคสำหรับภัยพิบัติ และโรงครัวโรงทานเลี้ยงผู้ยากไร้และคนไร้บ้านทุกวัน ส่วนการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมที่ผ่านมา เขาบอกว่าใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าจะคืนเงินให้ผู้บริจาคที่ต้องการขอคืนหรือไม่ อ.เบียร์ ตอบชัดว่าไม่คืน เพราะตอนเปิดรับบริจาคได้บอกไว้แล้วว่าใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องร่วม อีกทั้งเงินไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัว เขายังอ้างว่าคนที่ร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริจาคจริง และท้าว่าหากมีหลักฐานจริงให้ไปแจ้งความดำเนินคดี ไม่ใช่เพียงยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
ในรายการเดียวกัน อ.เบียร์ ยังพูดถึงการไลฟ์สดช่วยขายน้ำพริกให้ มหาสมปอง นครไธสง ที่กำลังมีปัญหาการเงิน โดยสละค่าตัวที่ปกติอยู่ที่ชั่วโมงละ 80,000 บาท ไลฟ์รวม 4 ชั่วโมง ได้ยอดขายกว่า 700,000 บาท แบ่งเป็นช่องของ อ.เบียร์ กว่า 500,000 บาท และช่องของมหาสมปองราว 200,000 บาท
ทั้งนี้ อ.เบียร์ เปิดเผยว่ากรมสรรพากรและกรมการปกครองมีหนังสือเรียกให้เข้าไปชี้แจงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และพร้อมนำหลักฐานไปแสดง ขณะที่เรื่องร้องเรียนที่ บช.ก. ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใด ๆ ผู้ถูกร้องเรียนยังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้ได้เต็มที่
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