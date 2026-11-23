แฉยับ! แก๊งขนชิป Nvidia เถื่อนเข้าจีน โยงอดีตชู้ เจนเซ่น หวง พัวพันแก๊งโจรกัมพูชา
ไฟแนนเชียลไทมส์ (FT) เปิดโปงเครือข่ายลักลอบส่งชิปปัญญาประดิษฐ์ของอินวิเดีย (Nvidia) เข้าจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยมีชื่อ อลิส หวง อดีตผู้บริหารบริษัทเมกาสปีด และอดีตคนรักของ เจนเซน หวง อดีตซีอีโออินวิเดีย อยู่กลางเครือข่าย ทั้งยังโยงไปถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชา
เจนเซน หวง ลาออกจากตำแหน่งซีอีโออินวิเดียเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับอลิส หวง ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สงสัยว่าทำงานให้หน่วยข่าวกรองจีน ด้านทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่าเป็นการใส่ร้าย ทั้งสองคนไม่ได้เป็นญาติกัน เพียงใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น
มาตรการคุมเข้มการส่งออกชิปของสหรัฐฯ กลายเป็นตัวเร่งให้ตลาดมืดเฟื่องฟู ช่องทางใต้ดินผุดขึ้นเพื่อป้อนชิปให้จีนที่กำลังกระหายเทคโนโลยี คริส เคลก (Chris Clague) นักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาทางยุทธศาสตร์ (IISS) เปรียบเทียบว่าโครงสร้างการลักลอบขนชิปไม่ต่างอะไรกับการค้ายาเสพติดหรืออาวุธเถื่อน
เส้นทางสายนี้เริ่มจาก อินสเปอร์ (Inspur) ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ของจีนและเป็นพันธมิตรรายสำคัญของอินวิเดีย รัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำอินสเปอร์เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ข้อหาช่วยเหลือกองทัพจีน แต่บริษัทลูกในสหรัฐฯ ที่อินสเปอร์ถือหุ้นอยู่บางส่วนกลับไม่ถูกขึ้นบัญชีไปด้วย บริษัทลูกแห่งนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น ไอฟ์เรส (Aivres) และยังสั่งซื้อชิปจากอินวิเดียได้ตามปกติ
จากนั้นลูกค้าชาวจีนบางรายของอินสเปอร์หันไปพึ่ง เซ็นจูรี หัวทง (Century Huatong) ยักษ์ใหญ่เกมออนไลน์ของจีนที่ผันตัวมาลงทุนศูนย์ข้อมูล แหล่งข่าวที่รู้แผนนี้บอกกับเอฟทีว่า ทางออกคือบริษัทนอกประเทศที่สร้างภาพลักษณ์เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ ซึ่งต่อมาก็คือ เมกาสปีด (Megaspeed)
เมกาสปีดจดทะเบียนในสิงคโปร์เมื่อปี 2558 ในชื่อ 7Road International ฐานะบริษัทลูกของบริษัทเกม 7Road ก่อนถูกขายออกไปเมื่อต้นปี 2566 แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยมีอลิส หวง เข้ามานั่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เธอมีทั้งทักษะภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม ถิ่นพำนักในฮ่องกง รวมถึงคอนเนกชันที่ช่วยให้ฝั่งตะวันตกไว้วางใจ
เอฟทีระบุว่า คัง เหว่ย สามีของเธอ เป็นนักลงทุนยุคแรกของเซ็นจูรี หัวทง ขณะที่นิวยอร์กไทมส์เรียกเขาว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจ ส่วนข้อมูลการค้าที่เอฟทีอ้างจาก ImportGenius ระบุว่า สปีดแมทริกซ์ (Speedmatrix) บริษัทลูกในมาเลเซียของเมกาสปีด แจ้งนำเข้าสินค้าจากไอฟ์เรสราว 4.6 พันล้านดอลลาร์ ในรอบปีถึงเดือนธันวาคม 2568
ขั้นตอนสุดท้ายคือการขนชิปเข้าจีน แหล่งข่าวที่รู้เรื่องนี้บอกกับเอฟทีว่า ฮู เสี่ยวเหว่ย รับหน้าที่อย่างน้อยส่วนหนึ่งในขั้นตอนนี้ ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าฮูคือมือขวาของ ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) กลุ่มทุนกัมพูชาที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และตำรวจญี่ปุ่นจับกุมตัวเขาได้เมื่อกลางปี 2569
สายสัมพันธ์ระหว่างวงการเกมกับเครือข่ายในกัมพูชาย้อนกลับไปได้ไกลกว่านั้น เซ็นจูรี หัวทง ซื้อกิจการ แชนดา เกมส์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น เซิ่งฉวี่ เกมส์ เมื่อปี 2562 ด้วยมูลค่าราว 2.98 หมื่นล้านหยวน หรือราว 4.2 พันล้านดอลลาร์ เกมดังที่สุดในมือคือ เลเจนด์ ออฟ เมียร์ (Legend of Mir)
ความนิยมของเกมนี้สร้างเศรษฐกิจใต้ดินทั้งเซิร์ฟเวอร์เถื่อน ธุรกิจโฆษณา และระบบรับชำระเงินออนไลน์ ฮู เสี่ยวเหว่ย เป็นคนดังคนหนึ่งในวงการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนของเกมนี้ ก่อนย้ายฐานไปกัมพูชาในเวลาต่อมา วงการเกมออนไลน์ยังถูกใช้ฟอกเงินได้ง่าย เพราะนำเงินสกปรกไปซื้อไอเทมหรือเงินในเกม แล้วขายต่อในตลาดมือสองเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสะอาด
ด้านโฆษกของปรินซ์ กรุ๊ป ปฏิเสธทันควัน ยืนยันว่าฮูไม่เคยทำงานให้บริษัท และข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ไม่มีหลักฐานรองรับ ส่วนเมกาสปีดยืนยันว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย และอลิส หวง พ้นจากบริษัทไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ขณะที่อินวิเดียระบุว่าได้ขึ้นบัญชีระงับเมกาสปีดกับบริษัทลูกตั้งแต่ปี 2568 และจำกัดการขายให้ไอฟ์เรสแล้ว
โครงสร้างบริษัทที่ซ้อนกันหลายชั้นช่วยอำพรางเส้นทางชิปที่ไหลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ตลาดมืดในจีน ซึ่งราคาขายถูกปั่นสูงขึ้นหลายเท่าตัว ทั้งยังเป็นกันชนให้ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีนอย่าง เทนเซ็นต์ (Tencent) ที่ถือหุ้นในเซ็นจูรี หัวทง อยู่ 10.1% โดยเทนเซ็นต์ระบุว่าไม่รับรู้การกระทำเหล่านี้ และเอฟทีไม่พบหลักฐานว่าเทนเซ็นต์หรืออาลีบาบา (Alibaba) มีส่วนร่วมในการลักลอบขนชิป
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อ้างอิงจาก: The Next Web , Cambodia: Rain and Dust