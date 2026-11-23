จ๊ะ นงผณี ตอบแล้ว ทะเลาะ ‘เอม-พิมรี่พาย’ จริงไหม? สยบข่าวลือลงไม้ลงมือ
จ๊ะ นงผณี ตอบแล้ว คนมองแตกหักเอม วิทวัส-พิมรี่พาย ยันไม่เคยทะเลาะหรือลงไม้ลงมือ แจงถอยห่างกันมากว่า 3 ปีแล้ว
หลังมีกระแสข่าวและคอมเมนต์สงสัยถึงความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนรัก 3 คนอย่าง จ๊ะ นงผณี, เอม วิทวัส และ พิมรี่พาย เหตุใดระยะหลังถึงดูห่างหายกันไปจนเกิดข่าวลือสะพัดว่าแตกหักหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน ล่าสุดในรายการ เลี้ยงชีพPODCAST ตอนที่ 69 ทางช่องยูทูป Koboykrus นักร้องลูกทุ่งสาวได้เปิดใจตอบทุกข้อสงสัยแบบม้วนเดียวจบ
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวว่าทั้ง 3 คนทะเลาะกันหรือไม่ จ๊ะตอบชัดเจนทันทีว่า ไม่เคยทะเลาะกันเลย พร้อมท้าไปยังคนที่เข้ามาคอมเมนต์อ้างว่ามีการลงไม้ลงมือกันว่า หากใครเห็นเหตุการณ์จริงให้เอาหลักฐานหรือออกมายืนยันตัวตนได้เลย
“ตอบตรง ๆ เลยว่าไม่เคยทะเลาะกัน การที่ถอยออกมาไม่ใช่ว่ามีเรื่องอะไรกัน ไม่ได้มานั่งด่าหรือทะเลาะกัน ไม่เคยมีเลยจริง ๆ”
จ๊ะเผยต่อว่า ความเป็นเพื่อนสนิทกัน เวลาเจอกันก็มีพูดจาสรรพนามมึงกูตามปกติ แต่การพิมพ์ด่าทอทะเลาะกันในแอปพลิเคชันไลน์นั้นไม่เคยมีเกิดขึ้น และที่ผ่านมาการที่ค่อย ๆ ถอยห่างกันออกมาก็ไม่เคยมีการมานั่งด่าทอหรือทะเลาะเบาะแว้งกันแต่อย่างใด
สำหรับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ จ๊ะได้ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่า จ๊ะกับเอมสนิทกันมานานมากแล้ว และอาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ส่วนพิมรี่พายกับเอมรู้จักกันมาก่อน ต่อมาในช่วงที่มีกระแสคู่หู “จ๊ะ-เอม” จากการที่เอมไปร่วมร้องเพลงกับจ๊ะ พิมรี่พายจึงบอกเอมว่าอยากเจอจ๊ะ ส่วนการนัดพบกันต้องนัดกันถึง 3-4 ครั้งกว่าจะได้เจอกัน เนื่องจากติดคิวงานของจ๊ะ
เมื่อได้มาเจอกันและทำคลิปร่วมกัน ปรากฏว่าเคมีของทั้ง 3 คนเข้ากันได้อย่างลงตัวมากจนทำให้แฟนคลับและผู้ชมมีภาพจำผูกพันกับกลุ่มเพื่อน 3 คนนี้มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีนักร้องสาวระบุว่าช่วงเวลาที่ทั้ง 3 คนอยู่ด้วยกันจริง ๆ เป็นเวลาเพียงเกือบ ๆ 1 ปี หรือประมาณ 1 ปีเท่านั้น พร้อมทั้งแนะนำให้คนดูย้อนดูไทม์ไลน์และคลิปต้นฉบับจริง ๆ อย่ามองคลิปที่ตัดวนในติ๊กต็อกว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นคำถามที่ว่าในช่วงที่พิมรี่พายเจอมรสุมดราม่าได้มีการส่งไลน์หรือโทรศัพท์ไปให้กำลังใจบ้างหรือไม่ จ๊ะตอบชัดว่า “ไม่มีเลย” โดยให้เหตุผลว่าได้ถอยห่างกันออกมาตั้งแต่กว่า 3 ปีที่แล้ว และไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันเลยนับแต่นั้น ประกอบกับในช่วงชีวิตของแต่ละคนต่างก็มีปัญหาที่ต้องเผชิญ อย่างตัวจ๊ะเองก็มีช่วงที่เจอมรสุมหนักจากการที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต เมื่อทุกคนต่างมีปัญหาชีวิตของตนเองจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทักทายหรือส่งกำลังใจกันอย่างไร
ทั้งนี้ จ๊ะได้กล่าวย้ำปิดท้ายว่า ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกัน เพียงแต่ต่างคนต่างถอยห่างกันออกมาเท่านั้น
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