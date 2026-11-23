พระเบนซ์ แจงดราม่าเช็กอินฟูจิ ยันไม่ได้ใช้เงินโยมเที่ยวญี่ปุ่น ล่าสุดปิดเฟซบุ๊กแล้ว
พระเบนซ์ แจงดราม่าถ่ายรูปคู่ภูเขาไฟฟูจิ ย้ำมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดตามนิมนต์ครูบาอาจารย์ ไม่ได้นำปัจจัยโยมไปเที่ยว ก่อนปิดเฟซบุ๊กส่วนตัว
จากรณี “พระเบนซ์” หรือ “พระศรัณย์ สันตมโน” พระลูกวัดโพธิ์คู่ (วัดโพธิรัตนาราม) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Benz Saran หลังเจอเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีโพสต์ภาพถ่ายคู่กับวิวภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมข้อความเชิงธรรมะว่า “ความเปลี่ยนแปลงนั้นแล คือความแน่นอน แม้แต่ภูเขาไฟฟูจิ ที่อยู่สูงมีน้ำแข็งปกคลุม ก็ยังละลายเพราะความร้อนของดวงอาทิตย์”
กระแสดราม่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า “ท่านน่าจะลงขอบคุณญาติโยมที่ใส่ซองให้ จนได้ไปญี่ปุ่นนะครับ เพราะหลายคนถวายปัจจัยเสร็จก็ไปไถนาต่อ” จนเกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมของสมณสารูปและการใช้ปัจจัยของพระสงฆ์
ต่อมา พระเบนซ์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ภาพถ่ายไว้ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ วัดปฐมวนาราม เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยงานบุญกฐินและให้กำลังใจชาวไทยในต่างแดน ระบุว่า
“ขอนําเรียนสาธุชนทุกท่านทราบ ก่อนหน้านี้อาตมาโพสต์ภาพบรรยากาศทัศนียภาพระหว่างที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 69 ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการแสดงความคิดเห็นของโยมท่านหนึ่งตั้งข้อสงสัยขึ้นว่า ‘ท่านน่าจะขอบคุณญาติโยมที่ใส่ซองให้จนได้ไปญี่ปุ่น เพราะหลายคนถวายเสร็จก็ไปไถนาต่อ’ ซึ่งให้ทําพุทธศาสนิกชนท่านอื่น ๆ เกิดความเข้าใจผิดเป็นจํานวนมากจากคอมเมนต์นี้และต่างแสดงความเห็นไปในทางที่ผิด
อาตมาจึงใช้พื้นที่ส่วนตัวนี้อธิบายชี้แจ้งว่า การเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นการมาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจช่วยงานกฐิน และเป็นกําลังใจให้กับชาวไทยที่พํานักอยู่ห่างไกลเมืองไทย ณ วัดปฐมวนาราม ญี่ปุ่น เมืองบันโด จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการอุปถัมภ์จากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตานิมนต์ให้มาช่วยงานที่วัด
โดยตัวอาตมาไม่ได้มีเจตนาประพฤติปฏิบัติตนเหมือนดังคอมเมนต์ ข้างต้นที่บอกว่า ‘นําปัจจัยจากญาติโยมมาเที่ยวญี่ปุ่น’ และอาตมาเองไม่เคยมีความคิดสักครั้งในเรื่องที่ว่า ‘ถวายเสร็จก็กลับไปไถนาต่อ’ เนื่องจากอาตมาไม่ได้มีความคิดที่จะบวชมาเพื่อปฏิบัติตนและมีความคิดต่อญาติโยมเช่นนั้น”
ล่าสุดเมื่อตรวจสอบไปยังบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระเบนซ์พบว่าไม่สามารถเข้าถึงหน้าโปรไฟล์ได้แล้ว
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