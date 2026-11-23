ด่วน! ศาลให้ประกันตัว ‘ไอซ์ รักชนก’ ชั้นฎีกา คดี ม.112 ไม่หลุดตำแหน่ง สส.
ศาลอาญาอนุญาตให้ ‘ไอซ์ รักชนก’ ประกันตัวระหว่างฎีกาด้วยหลักทรัพย์ 5 แสนบาท หลังศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดี ม.112
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ศาลอาญาพิจารณาอนุญาตให้ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประกันตัวระหว่างฎีกา โดยวางหลักทรัพย์ 500,000 บาท ส่งผลให้ไม่หลุดจากตำแหน่ง สส.
ก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 จากกรณีโพสต์และเผยแพร่ข้อความผ่านทวิตเตอร์ (หรือ X) เมื่อปี 2564 โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ให้จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ในความผิดตามมาตรา 112 และพิพากษายกฟ้องข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า น.ส.รักชนก มีความผิดตามฟ้อง สั่งจำคุก 2 กระทง กระทงละ 3 ปี รวมโทษจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา จากนั้นศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ด้วยหลักทรัพย์ประกัน 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับข้อกล่าวหาในคดีจึงยังมีอิสรภาพและคงสภาพการเป็น สส.
อย่างไรก็ดี ไอซ์ รักชนก ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี กระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ และศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกาในที่สุด
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