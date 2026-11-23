นักศึกษาพยาบาล ฆ่าชายไร้บ้าน ยัดกล่องเข็นออกจากห้อง ทิ้งศพในหุบเขา แม่โดนข้อหาช่วยปกปิด
อัยการเคาน์ตีซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งข้อหาฆาตกรรมกับ น.ส.อเล็กเซีย นีเอเบส โซลาเช นักศึกษาพยาบาลวัย 22 ปี จากกรณีฆ่าชายไร้บ้านในห้องพักของตัวเองกลางเมืองซานโฮเซ ก่อนนำศพไปทิ้งในหุบเขาห่างออกไปราว 64 กิโลเมตร ขณะที่ น.ส.เวโรนิกา โซลาเช รังเกล แม่วัย 55 ปี ถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลังเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตคือ นายมาร์เซลิโน เปเรซ ฮิเมเนซ อายุ 42 ปี ชายที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงคนไร้บ้านของเมืองซานโฮเซมาตั้งแต่ปี 2565 ตำรวจเชื่อว่าเขาถูกฆ่าในคืนวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ที่อะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านเจแปนทาวน์ ซึ่งสองแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกัน
กล้องวงจรปิดของอะพาร์ตเมนต์บันทึกภาพเปเรซเดินเข้ามาพร้อมผู้เป็นลูกสาวเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ของคืนก่อนเกิดเหตุ โดยเขาถือเบียร์มาด้วยหนึ่งแพ็ก จากนั้นช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้น กล้องตัวเดียวกันจับภาพผู้หญิงสองคนกำลังออกแรงเข็นกล่องสีดำใบใหญ่ออกจากประตูรั้ว หนักจนต้องใช้รถเข็นช่วย
เอกสารของตำรวจระบุว่า ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง ผู้เป็นแม่เดินเข้าไปเช่ารถจี๊ป เชอโรกี ปี 2025 ที่สาขาหนึ่งของบริษัทเช่ารถในซานโฮเซโดยไม่ได้จองล่วงหน้า และตำรวจขอหมายค้นเพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งของรถคันดังกล่าว พบว่าเส้นทางในวันนั้นวิ่งจากอะพาร์ตเมนต์ไปยังถนนเทสลา เขตลิเวอร์มอร์ แล้ววกกลับเข้าเมือง ระหว่างทางยังแวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง โดยภาพจากกล้องปั๊มเห็นทั้งคู่สวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับตอนเข็นกล่อง
ศพถูกพบในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 หรือสามวันหลังเกิดเหตุ โดยชายคนหนึ่งที่จอดรถลงมาปลดทุกข์ริมถนนเทสลาเป็นผู้พบและโทรแจ้ง 911 เจ้าหน้าที่ต้องเขี่ยพรมที่ม้วนไว้และผ้าปูที่นอนอีก 2 ผืนออก จึงเจอร่างที่ถูกห่อด้วยถุงขยะพันเทปไว้ ซ่อนอยู่หลังแนวต้นโอ๊กในปากหุบเขาลึกห่างจากถนนราว 6 เมตร
รายงานชันสูตรระบุว่า เปเรซถูกแทงหลายแผลทั่วลำตัว สวมเพียงกางเกงชั้นในกับถุงเท้า เอกสารสรุปข้อเท็จจริงที่เขียนโดยพนักงานสืบสวนตำรวจซานโฮเซเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ระบุด้วยว่า นอกเหนือจากบาดแผลถูกแทงจำนวนมาก ไม่พบบาดแผลจากการป้องกันตัว รอยฟกช้ำ รอยข่วน หรือร่องรอยอื่นที่บ่งชี้ว่ามีการต่อสู้กันอย่างรุนแรง
ตำรวจยังไล่ตามร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายชั้น ทั้งข้อมูลเสาสัญญาณโทรศัพท์ กล้องอ่านป้ายทะเบียนตามเสาไฟและรถสายตรวจ พบว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตเคลื่อนที่ไปพร้อมกับผู้ต้องหาตลอดเส้นทาง ส่วนรถฮอนด้าปี 2016 ของเขาถูกนำไปจอดทิ้งใกล้แหล่งพักพิงคนไร้บ้านในเมืองโอ๊กแลนด์ สัญญาณโทรศัพท์ของเปเรซถูกจับได้ครั้งสุดท้ายเมื่อเที่ยงวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ในย่านสะพานโกลเดนเกต นครซานฟรานซิสโก และยังหาเครื่องไม่พบจนถึงขณะนี้
ตำรวจซานโฮเซยืนยันว่าผู้เสียชีวิตกับลูกสาวรู้จักกัน และก่อนเกิดเหตุมีการติดต่อทางโทรศัพท์กันบ่อยครั้ง แต่ปฏิเสธที่จะอธิบายว่าทั้งสองรู้จักกันได้อย่างไรหรือมีความสัมพันธ์แบบใด เอกสารฟ้องระบุว่าผู้ต้องหาใช้การวางแผนและความแยบยลในการก่อเหตุ แต่ไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดจึงลงมือ ส่วนมูลเหตุจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ด้านผู้เป็นแม่ซึ่งได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขควบคุมความประพฤติ ให้สัมภาษณ์ที่ห้องพักว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับการตายและการนำศพไปทิ้ง เล่าว่าคืนนั้นกลับจากทำงานกะควบแล้วเห็นลูกสาวมีเลือดและมีแผลที่ท่อนแขน มีผู้ชายนอนอยู่กับพื้น ห้องรกเหมือนมีการต่อสู้กัน ตนตกใจมากจึงเดินออกจากห้องไป
ผู้เป็นแม่ยืนยันว่าลูกสาวป้องกันตัว และปฏิเสธว่าไม่ได้ช่วยเข็นกล่องและไม่ได้เช่ารถ พร้อมระบุว่าไม่รู้จักผู้ตายมาก่อน ขณะนี้เธอถูกเลิกจ้างจากงานผู้ช่วยพยาบาลในสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว และกังวลว่าอาจต้องเสียห้องพักไปด้วย
ฝ่ายทนายความของผู้เป็นลูกสาวปฏิเสธที่จะพูดถึงคำรับสารภาพตามที่ตำรวจอ้าง โดยระบุเพียงว่าจะนำทุกส่วนของเอกสารสรุปข้อเท็จจริงมาตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลการติดตามจำนวนมากไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ส่วนสำนักงานทนายความที่ดูแลคดีของผู้เป็นแม่ระบุว่ากำลังศึกษารายละเอียดคดีและจะว่าความอย่างเต็มที่
ทั้งสองคนยังไม่ได้ให้การต่อศาลว่ารับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปวันที่ 7 มกราคม 2570 คดีนี้จึงยังอยู่ในชั้นเริ่มต้นของกระบวนการ และยังไม่มีคำพิพากษาว่าฝ่ายใดกระทำความผิด
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อ้างอิงจาก: The Press Democrat