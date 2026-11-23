อาลัย ‘มานพ ศรีผึ้ง’ อดีต สส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย เสียชีวิตในวัย 67 ปี
ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า ‘มานพ ศรีผึ้ง’ อดีต สส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย เสียชีวิตในวัย 67 ปี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 “มารุต ศรีผึ้ง” ลูกชายของ “นายมานพ ศรีผึ้ง” อดีต สส.นครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าการจากไปของพ่อ โดยลงภาพขณะกราบเท้าพ่อพร้อมข้อความว่า “หลับให้สบายครับพ่อ รักพ่อที่สุดครับ”
มารุตยังได้เชิญชวนญาติสนิท มิตรสหาย รวมถึงประชาชนที่เคารพนับถือ ร่วมพิธีฟังพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลและแสดงความอาลัย มีกำหนดการดังนี้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2569
- เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569
- เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา 13.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สวดมาติกา-ทอดผ้าบังสกุล
- เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ
สำหรับนายมานพ ศรีผึ้ง เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2502 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากนั้นดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางในสภานั้น นายมานพได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2566 และสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2568
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