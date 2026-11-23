เวฟ-บุ้ง เคลียร์ดราม่า ห้ามใช้นามสกุล ใบหยก ยัน บอย ปกรณ์ ซวยเต็มๆ แค่จังหวะนรก
เวฟ สาริน และภรรยา บุ้ง ใบหยก ออกมาเปิดใจในรายการตีท้ายครัว ช่อง 3 ว่า คนที่นำนามสกุลใบหยกไปต่อท้ายชื่อตัวเอง จนเป็นที่มาของโพสต์เตือนเมื่อเดือนก่อน เคยเป็นสมาชิกกลุ่มเสือใบหยก แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมแล้ว ส่วนนักแสดงหนุ่ม บอย ปกรณ์ ไม่เกี่ยว
รายการตีท้ายครัว ออกอากาศเวลา 14.15 น. พาผู้ชมไปเยี่ยมบ้านของทั้งคู่ ช่วงหนึ่ง ป๋อ พิธีกรรายการ ถามถึงโพสต์ที่ห้ามคนซึ่งไม่ใช่ญาติใช้นามสกุลของบุ้ง เวฟชี้แจงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของภรรยา บางคนนำนามสกุลนี้ไปต่อท้ายชื่อ ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นญาติ หากคนคนนั้นไปทำเรื่องไม่ดี ครอบครัวของภรรยาก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วย
ย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม 2569 เวฟเคยโพสต์คลิปเตือนคนที่ไม่ใช่ญาติให้เอานามสกุลใบหยกออก พร้อมบอกว่าตั้งใจพูดถึงคนคนเดียว ไม่ได้หมายถึงทั้งกลุ่ม หลังจากนั้นไม่นาน บุ้งโพสต์แท็กบอย ปกรณ์ ว่าคนนี้ใช้ใบหยกได้เพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน บอยเข้ามาคอมเมนต์ติดตลกว่าใจหายแวบหนึ่ง ก่อนกล่าวขอบคุณ
สำหรับเหตุที่ชื่อบอยถูกลากเข้ามาเกี่ยว เวฟเล่าว่าโพสต์เตือนบังเอิญออกมาในวันเดียวกับที่บอยไปซื้อรถจาก TOPSECRET ซึ่งมีการเขียนชื่อบอยต่อด้วยคำว่าใบหยกเป็นภาษาอังกฤษ
บุ้งเสริมว่างานนี้พี่บอยซวยไปเต็ม ๆ ถึงขั้นพิธีกรเองยังเคยคิดว่าบอยคือต้นเรื่อง เวฟจึงยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะบอยเปรียบเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัว ด้านบุ้งเล่าว่าบอยเองก็ส่งข้อความไลน์มาถามเป็นการส่วนตัวว่าไม่ได้หมายถึงตัวเองใช่ไหม บุ้งก็ตอบไปว่าไม่ใช่
ส่วนกลุ่มเสือใบหยก บุ้งอธิบายว่าเป็นทีมสายบุญที่ช่วยกันบูรณะและดูแลวัด ทำบุญ สร้างถนน สร้างวัด รวมถึงออกวัตถุมงคล ทีมนี้มีสมาชิกราว 10 กว่าคน บุคคลที่เป็นต้นเรื่องเคยอยู่ในกลุ่มนี้ แต่ไปทำตัวไม่เหมาะสม ทั้งที่ยังใช้คำว่าใบหยกอยู่ เธอจึงต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่กับทีมของเธอแล้ว
อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าทำอะไรไม่เหมาะสม นอกจากเรื่องนามสกุลแล้ว เทปนี้ยังพูดถึงวิธีเลี้ยงลูกของทั้งคู่ ชีวิตคู่ และโพสต์สั่งเสียเรื่องทรัพย์สินของเวฟที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ผู้ชมที่สนใจย้อนดูเทปเต็มได้ทางช่องทางออนไลน์ของช่อง 3
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