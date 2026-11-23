เปิดผลงาน ภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล ผู้กำกับดัง คือใคร ผันตัวจากนักแสดงดาวรุ่ง
ภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล เมื่อย้อนดูข้อมูลในวงการบันเทิง พบว่าในปี 2565 ในฐานะผู้จัด บริษัท เพิร์ล มีเดีย จำกัด ควบตำแหน่งผู้กำกับ นำบวงสรวงละคร ข้ามมิติ ลิขิตรัก ละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องนี้วางตัวเจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ ประกบคู่กับ อัค อัครัฐ นิมิตรชัย ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง
ข้ามมิติ ลิขิตรัก เล่าเรื่องเชื่อมโยง 3 ยุค ได้แก่ ปัจจุบัน สุโขทัย และรัตนโกสินทร์ แพทย์หญิงจบใหม่ได้หนังสือจากหญิงชราปริศนา พอเปิดอ่านกลับหลุดไปในอดีต เธอใช้วิชาแพทย์ช่วยชาวบ้านจนเป็นที่ยอมรับ พร้อมพบรักกับชายที่รอเธอทุกชาติ แต่เขาต้องตายในอ้อมกอดเธอทุกครั้ง พอเจอกันในยุคปัจจุบันเธอจึงไม่กล้าเข้าใกล้ กระทั่งรู้ความจริงของการข้ามภพจึงต้องหาทางช่วยชีวิตเขาให้ได้
ตอนนั้น ข่าวระบุว่า จะเริ่มเปิดกล้อง ภายในเดือนมีนาคม พร้อมลงจอให้ได้รับชมในช่วงกลางปี 2565 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่พบเป็นข่าวช่วงบวงสรวงและฟิตติ้ง ยังไม่พบหลักฐานยืนยันวันออกอากาศจริง
ก่อนหน้านั้น ภูมิพัฒน์เคยมีผลงาน ปรากฏชื่อในทีมนักแสดงละคร The Gang พลพรรครักแผ่นดิน เมื่อปี 2552 โดยรับบท “เข้ม”ออกอากาศทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.25 น. ถึง 18.55 น. ทาง ททบ. 5