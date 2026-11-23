ปชน. เร่งยื่นฎีกาขอประกันตัว ไอซ์ รักชนก รู้ผลบ่ายนี้ ด้าน สนธิญา เตรียมยื่นค้าน
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ในคดีของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 โดยศาลสั่งยกฟ้องในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แต่ยังคงโทษจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
นายณัฐพงษ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นฎีกาและยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีนายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล รับหน้าที่เป็นนายประกัน คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประกันตัวในช่วงบ่ายวันนี้ พร้อมยืนยันว่า น.ส.รักชนก ยังคงมีกำลังใจที่ดี และทางพรรคพร้อมเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป
ในวันเดียวกัน นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวเช่นกันว่า ตนเตรียมยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัว น.ส.รักชนก ในชั้นศาลฎีกา
นายสนธิญาให้เหตุผลว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ตนได้ยื่นเรื่องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก จากกรณีวิจารณ์ละครเรื่องสอดสร้อยมาลา ว่าอาจเข้าข่ายผิดมาตรา 112 หรือไม่ ซึ่งตนมองว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาล จึงเตรียมเดินหน้ายื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฎีกาต่อไป
สำหรับคดีนี้ เป็นคดีหมายเลขดำ อ.683/2565 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อเวลา 09.00 น. จากกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.รักชนก ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการโพสต์และรีทวีตข้อความผ่านบัญชี X (ทวิตเตอร์) ในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2 ข้อความ ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โดยที่ผ่านมาจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวมาตลอดการพิจารณาคดี
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