ปุ่ม ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย บน Google ใช้งานยังไง พาไปเว็บอันดับ 1 ทันที
ปุ่ม “ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย” ที่อยู่ใต้ช่องค้นหาของ Google คือทางลัดที่พาผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อันดับ 1 ของผลการค้นหาทันที โดยไม่ต้องเปิดดูหน้ารายการผลลัพธ์ ชื่อภาษาอังกฤษของปุ่มนี้คือ I’m Feeling Lucky ซึ่งอยู่คู่กับหน้าค้นหาของ Google มาตั้งแต่ยุคแรก มาดูกันว่าปุ่มนี้ใช้งานอย่างไร
ปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย คือทางลัดของการค้นหา เมื่อพิมพ์คำค้นแล้วกดปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย ระบบจะพาผู้ใช้ตรงไปยังเว็บไซต์ที่อยู่อันดับ 1 ของผลการค้นหาทันที ข้ามหน้ารวมรายการผลลัพธ์ที่ปกติต้องไล่อ่านทีละรายการ
ที่มาของชื่อมาจากการ “เสี่ยงดวง” เพราะผู้ใช้ต้องลุ้นว่าเว็บไซต์อันดับแรกที่ Google พาไปจะตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่ ถ้าตรงก็ประหยัดเวลาได้มาก แต่ถ้าไม่ตรงก็ต้องย้อนกลับมาค้นใหม่
วิธีใช้ปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย
ปุ่มนี้ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน เริ่มจากเปิดหน้า google.com บนคอมพิวเตอร์ จะเห็นปุ่มนี้อยู่ใต้ช่องค้นหา คู่กับปุ่ม “ค้นหาด้วย Google” จากนั้นพิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่องค้นหา
เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้กดที่ปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย แทนการกดปุ่มค้นหาปกติหรือกด Enter หน้าจอจะพาไปยังเว็บไซต์อันดับ 1 ทันที
ข้อควรรู้คือปุ่มนี้มักไม่ปรากฏบนหน้าค้นหาของมือถือ เพราะ Google ออกแบบหน้าจอมือถือให้เน้นการพิมพ์แล้วค้นหาตามปกติมากกว่า
ไม่พิมพ์อะไรแล้วกด จะเจออะไร
ปุ่มนี้ยังมีลูกเล่นซ่อนอยู่ หากไม่พิมพ์คำค้นใด ๆ แล้วเลื่อนเมาส์ไปชี้ค้างที่ปุ่ม ข้อความบนปุ่มจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นประโยค I’m Feeling ในแบบต่าง ๆ เช่น สนุก อยากรู้ หรือใจดี
เมื่อกดตามข้อความที่เปลี่ยนไป Google จะพาไปยังบริการหรือลูกเล่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้า Google Doodle เกมความรู้รอบตัว หรือฟีเจอร์โต้ตอบสนุก ๆ แทนที่จะเป็นผลการค้นหา จึงเป็นอีกวิธีที่หลายคนใช้เปิดเล่นเพลิน ๆ
ทำไมคนใช้น้อย แถมเคยถูกมองว่าทำ Google เสียรายได้
แม้จะเป็นปุ่มที่อยู่คู่ Google มานาน แต่มีคนใช้งานจริงน้อยมาก มีการอ้างอิงตัวเลขจากผู้บริหาร Google ว่าการค้นหาเพียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ผ่านปุ่มนี้ เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังอยากเห็นรายการผลลัพธ์หลายตัวเลือกก่อนตัดสินใจ
เคยมีการประเมินในปี 2550 โดยทอม ชาเวซ จากบริษัท Rapt ว่าปุ่มนี้อาจทำให้ Google เสียรายได้ค่าโฆษณาราว 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพราะคนที่กดปุ่มจะข้ามหน้าผลการค้นหาที่มีโฆษณาไปเลย อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เป็นเพียงการประเมินจากภายนอก ไม่ใช่ข้อมูลที่ Google เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ปุ่มยังอยู่ไหม
ปัจจุบันปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย ยังอยู่บนหน้า google.com เวอร์ชันคอมพิวเตอร์ แต่บทบาทลดลงไปมากตั้งแต่ปี 2553 ที่ Google เปิดตัวฟีเจอร์แสดงผลการค้นหาแบบทันทีขณะพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วโดยไม่ต้องพึ่งทางลัดนี้
ล่าสุดในปี 2568 มีรายงานว่า Google อาจปรับหรือแทนที่ปุ่มนี้ด้วยการค้นหาแบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ “โหมด AI” ที่เริ่มเห็นในช่องค้นหา ใครที่อยากลองใช้ปุ่มดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย จึงควรเปิดหน้า Google บนคอมพิวเตอร์แล้วลองกดดูในขณะที่ยังมีให้ใช้งาน
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อ้างอิงจาก How-To Geek, Search Engine Land, Browser Media