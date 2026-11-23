อดีตตร. นิวยอร์ก ยิ้มรับกลางคุก ฆ่านักวิ่งสาว แม้ไม่รู้จักกัน อ้างอัลลอฮ์สั่งให้ทำ
รอยยิ้มเย็นยะเยือกในเรือนจำไรเกอร์สไอแลนด์ทำเอาคนฟังขนลุกซู่ ซาเยด โมฮัสซิบ อดีตตำรวจนิวยอร์กวัย 27 ปี นั่งเปิดปากให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์อย่างไม่สะทกสะท้าน เขายอมรับเต็มปากว่าเป็นคนลงมือสังหาร เคที ซัวเรซ สาวนักวิ่งวัย 28 ปี ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักจี่กันมาก่อน
เดลี่เมล์รายงานเรื่องสุดช็อกนี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 โดยเล่าถึงสีหน้าชวนไม่สบายใจของโมฮัสซิบระหว่างให้สัมภาษณ์ เขาอ้างหน้าตาเฉยว่า “อัลลอฮ์บอกให้ผมทำ” โดยสองวันก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงสั่งให้ฆ่าคนคนหนึ่ง พอออกไปข้างนอกก็เจอเคทีอยู่ตรงนั้นพอดี จึงลงมือโดยไม่ตั้งคำถามอะไรกับเสียงในหัว แถมยังยอมรับด้วยว่าตอนตำรวจสอบปากคำครั้งแรก เขาโกหกปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทำ
ย้อนกลับไปวันที่ 30 ตุลาคม 2026 วันธรรมดาที่กลายเป็นฝันร้าย เคที พนักงานธนาคารสาว ออกไปวิ่งซ้อมเตรียมลงแข่งนิวยอร์กซิตีมาราธอนตามทางเดินริมน้ำย่านบาธบีช เขตบรูคลิน นครนิวยอร์ก แต่เธอไม่มีวันได้เข้าเส้นชัย พ่อของเธอเป็นคนไปพบร่างลูกสาวนอนหมดสติจมกองเลือด มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ลำคอหลายแผล ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตด้วยเครื่องพยุงชีพหลังพบภาวะสมองตาย แต่สุดท้ายเธอก็จากไปอย่างสงบในอีก 3 วันต่อมา
เรื่องยิ่งชวนหลอนเมื่อเอาคำให้การกับตำรวจมาเทียบกับคำสัมภาษณ์สื่อ เพราะเล่าต่างกันคนละม้วน เอกสารศาลระบุว่า ตอนคุยกับตำรวจ โมฮัสซิบอ้างว่าวันนั้นเดินไปที่สวนเพราะระแวงว่าจะมีคนมาฆ่าครอบครัว พอเดินถึงใกล้สะพานเวอร์ราซาโน แนร์โรวส์ ก็นั่งลงบนม้านั่ง รู้ตัวอีกทีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดแถมมีอาวุธอยู่ในมือ โดยอ้างว่าจำช่วงลงมือไม่ได้เลย จากนั้นก็รีบกลับบ้านเอาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดกับมีดไปทิ้ง พยายามเช็ดคราบเลือดในห้องพักให้เกลี้ยง ทว่าพอมาคุยกับนักข่าว ความทรงจำของเขากลับชัดแจ๋ว เขาเล่าเป็นฉาก ๆ ว่าจำได้หมดตั้งแต่กลับจากทำงาน หยิบมีดเดินออกไปข้างนอก หลังก่อเหตุเสร็จก็เดินกลับบ้านไปทำความสะอาด
ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้น หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญ โมฮัสซิบยังกลับไปใช้ชีวิตทำงานตามปกติในฐานะผู้ช่วยครูที่โรงเรียนประถมพีเอส 200 ย่านบาธบีช เพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เขาเอาแต่พึมพำคุยกับตัวเอง พูดจาไม่ปะติดปะต่อ แถมช่วงหลังเกิดเหตุยังมีชาวบ้านเห็นเขาเดินออกจากบ้านในบรูคลินโดยสวมแค่ชุดชั้นในตัวเดียว
เมื่อขุดประวัติย้อนหลังกลับไป สัญญาณอันตรายของเขาแดงเถือกมานานแล้ว ปี 2022 เขาเคยสวมเครื่องแบบตำรวจนิวยอร์กได้แค่ 6 สัปดาห์ก็ลาออกไปสมัครเป็นนาวิกโยธิน อยู่ได้ไม่นานกองทัพก็ปลดเขาออก เพราะประเมินแล้วว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถึง 1 เดือนต่อมา คือวันที่ 11 มกราคม 2023 เขาพยายามหวนคืนกรมตำรวจ แต่หน่วยงานปฏิเสธทันที แหล่งข่าวระบุว่าวันนั้นเขาโผล่ไปที่สถานีในสภาพไม่เรียบร้อย แสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดจนเจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลเบลวิวในวันเดียวกัน
ไม่จบแค่นั้น สถานีดับเบิลยูเอบีซียังรายงานข้อมูลในปี 2024 ว่า แม่กับน้องสาวของเขาเคยโทรแจ้งตำรวจเพราะเขามีพฤติกรรมขู่ทำร้ายคนในบ้าน แม้ ฟัตมา โมฮัสซิบ ผู้เป็นแม่จะออกมายืนยันว่าลูกชายไม่เคยลงไม้ลงมือทำร้ายเธอ น้องสาว หรือเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุโทรแจ้งครั้งนั้นเกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2024 โดยเขาขู่ว่าจะสับทั้งสองคน และตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลโคนีย์ไอแลนด์ในวันเดียวกัน ด้านแม่ยอมรับว่ากังวลเรื่องสุขภาพจิตของลูกมาตลอด เขาเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชหลายครั้ง ครั้งที่นานที่สุดต้องนอนรักษานานถึง 2 เดือน พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อพ่อแม่ของเคทีด้วย
ตำรวจตามรวบตัวโมฮัสซิบได้นอกบ้านพักย่านเบนสันเฮิร์สต์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พร้อมแจ้งข้อหาฆาตกรรมระดับสอง เขามีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ในคุก นักข่าวถามว่ามีอะไรอยากฝากบอกครอบครัวของเคทีไหม เขาตอบสั้น ๆ ว่าไม่มี ก่อนย้ำคำอ้างเดิมอย่างไร้ความรู้สึก ทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดให้ ยาซิรา ซัวเรซ แม่ของเคที ที่เอ่ยว่าทั้งครอบครัวหัวใจสลายกับการสูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับ
ด้านความคืบหน้าทางคดี คณะลูกขุนใหญ่เขตบรูคลินมีมติฟ้องโมฮัสซิบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 โดยมีข้อหาฆาตกรรมระดับสองเป็นข้อหาหลัก พร้อมข้อหาทำลายพยานหลักฐานและความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ศาลสั่งขังระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่ให้ประกันตัว ขณะที่เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้าน เอริก กอนซาเลซ อัยการเขตบรูคลิน ระบุว่าจะดำเนินคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบตามที่ความยุติธรรมเรียกร้อง ส่วนทนายความของโมฮัสซิบคือ เอ็ดเวิร์ด แมนเดอรี ซึ่งขอให้ควบคุมตัวลูกความไว้ในแดนคุ้มครองพิเศษต่อไป
เอกสารฟ้องยังระบุว่ามีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกชายที่ถูกระบุว่าเป็นโมฮัสซิบเดินเข้าไปยังทางเดินก่อนเกิดเหตุและวิ่งออกมาหลังก่อเหตุ ภาพชุดเดียวกันยังเห็นเขากลับถึงบ้านแล้วออกมาข้างนอกอีกครั้งในอีกราว 15 นาทีต่อมาโดยสวมแค่ชุดชั้นใน เพื่อทิ้งสิ่งของลงช่องทิ้งขยะ ส่วนรอยสีแดงบนผนังห้องพักได้รับการยืนยันว่าเป็นคราบเลือด
เหตุการณ์นี้ยังลามไปถึงระบบคัดกรองคนเข้าทำงานของนครนิวยอร์ก กระทรวงศึกษาธิการของเมืองสั่งพักงานก่อนไล่โมฮัสซิบออกจากตำแหน่งผู้ช่วยครู ขณะที่ โซห์ราน แมมดานี นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สั่งทบทวนกระบวนการจ้างงานของหน่วยงานเมือง ต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 คามาร์ ซามูเอลส์ ผู้อำนวยการเขตการศึกษา ขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอย่างเป็นอิสระว่าเมืองคัดกรองผู้สมัครอย่างไร หน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประวัติกันแค่ไหน และมีมาตรการใดรองรับหลังรับคนเข้าทำงานแล้ว ด้าน สตีเฟน ชาน วุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์ก เตรียมเสนอร่างกฎหมายบังคับให้ผู้ช่วยครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนต้องผ่านการประเมินสภาพจิตใจ
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อ้างอิงจาก: The South Shore Press