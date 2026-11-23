เตือน วันลอยกระทง ยิงปืนขึ้นฟ้า เสี่ยงคุก 10 ปี จุดพลุไม่ขออนุญาต โดน 3 ปี
วันลอยกระทง 24 พฤศจิกายน 2569 สั่งห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า งดจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ รวมถึงห้ามปล่อยโคมลอยโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนเจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเตือนประชาชนที่จะออกไปร่วมงานเทศกาล ให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำข้อกฎหมายกรณีการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควรว่ามีความผิดหลายฐาน มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี แถมยังอาจต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งด้วย หากผู้มีใบอนุญาตยิงปืนขึ้นฟ้าในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมชน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่หัวกระสุนจะตกใส่ผู้อื่น นายทะเบียนท้องที่จะเรียกประกัน สั่งทำทัณฑ์บนตามมาตรา 68 หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันที โดยไม่สนว่าจะมีคนบาดเจ็บ สาหัส หรือเสียชีวิตหรือไม่
ด้านพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย โคมไฟ หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟทุกชนิด รัฐบาลสั่งกวดขันอย่างเข้มงวด เน้นพื้นที่ในอาคาร พื้นที่ปิด บริเวณใกล้สถานบริการ โรงแรม และที่พัก เพื่อป้องกันไฟไหม้กับอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับสูงสุด 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สาเหตุที่รัฐบาลต้องคุมเข้มมาจากตัวเลขของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 ถึง 2568 พบผู้บาดเจ็บจากการเล่นพลุรวมถึง 3,314 ราย เฉลี่ยเกิน 1,000 รายต่อปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ชายถึงร้อยละ 86.9 เป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 33.27 ที่น่าตกใจคือสองในสามหรือร้อยละ 66 เกิดเหตุภายในบ้านพักอาศัยเอง ส่วนช่วงเวลาที่เจ็บมากที่สุดคือเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 20.3 โดยมีเวลาเที่ยงคืนเป็นนาทีอันตรายที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดถึงร้อยละ 12.9
รองโฆษกฯ ทิ้งท้ายเตือนสติว่า พลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรง สูญเสียอวัยวะ หรือพิการตลอดชีวิต ความสนุกเพียงไม่กี่นาทีอาจแลกมาด้วยความสูญเสียที่แก้ไขไม่ได้ จึงขอความร่วมมือทั้งประชาชนกับผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ใครที่วางแผนไปลอยกระทงคืนวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
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