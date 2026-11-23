โคตรอึด! นักร้องดัง ว่ายข้ามทะเล 35 กม. ทำสถิติโลก แล้วขึ้นเวทีร้องเพลงต่อทันที
อึดระดับปีศาจของจริง อเล็กซ์ ฟง นักร้องนักแสดงชาวฮ่องกงวัย 46 ปี สร้างตำนานบทใหม่ด้วยการว่ายน้ำข้ามทะเลจากฮ่องกงไปขึ้นฝั่งที่มาเก๊าได้สำเร็จเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ระยะทางรวม 35 กิโลเมตร ใช้เวลาไปเพียง 8 ชั่วโมง 37 นาที 24 วินาที กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) รับรองให้เป็นสถิติว่ายน้ำจากฮ่องกงไปมาเก๊าที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในประเภทชายทันที
ภารกิจสุดโหดนี้เดิมทีมีกำหนดลงน้ำก่อนหน้านั้น 2 วัน แต่ทีมงานประเมินสภาพน้ำขึ้นน้ำลงแล้วตัดสินใจเลื่อนออกมา อเล็กซ์ ฟง กระโดดลงน้ำราว 08.53 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากปลายแหลมด้านตะวันตกของเกาะลันเตา แหวกคลื่นตัดผ่านปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Estuary) ที่มีเรือสินค้าแล่นขวักไขว่ตลอดชั่วโมงแรก ภายใต้กติกาการว่ายน้ำมาราธอนในน่านน้ำเปิดที่ห้ามเกาะเรือคายัคคุ้มกันเพื่อพักเหนื่อยโดยเด็ดขาด สุดท้ายเจ้าตัวก็แตะหาดฮักซาของมาเก๊าในเวลาประมาณ 17.30 น. เร็วกว่าที่ทีมงานคาดการณ์ไว้ที่ 9 ชั่วโมงไปเกือบ 20 นาที
ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้อเล็กซ์ ฟง ก้าวขึ้นเป็นคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่พิชิตเส้นทางนี้ได้ แถมยังครองตำแหน่งผู้ว่ายที่อายุมากที่สุดด้วย ย้อนดูเจ้าของสถิติรุ่นก่อน คนแรกคือ จาง เจี้ยน อาจารย์มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง ทำไว้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ด้วยเวลา 10 ชั่วโมง 43 นาที คนที่สองคือ ไซมอน ฮอลลิเดย์ (Simon Holliday) นักว่ายน้ำมาราธอนชาวอังกฤษที่พำนักในฮ่องกง ทำเวลาไว้ 10 ชั่วโมง 20 นาที 30 วินาที เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เท่ากับว่าอเล็กซ์ ฟง ทุบสถิติเดิมลงได้แบบขาดลอยถึง 1 ชั่วโมง 43 นาที 6 วินาที
เห็นเวลาสวยๆ แบบนี้ แต่เบื้องหลังกลางทะเลกลับโหดหินเกินคาด ตลอดทางมีคลื่นปานกลางสลับกับกระแสน้ำปั่นป่วน พอว่ายไปได้ราว 4 ชั่วโมง อุณหภูมิน้ำลดฮวบลงราว 3 องศาเซลเซียส เหลือประมาณ 21 องศาเซลเซียส อเล็กซ์ ฟง เล่าว่าแม้จะซ้อมในน้ำเย็นใกล้เคียงกันมาก่อน แต่ร่างกายก็ทนแช่ติดต่อกัน 4 ถึง 5 ชั่วโมงไม่ไหว อาการปวดหัวอย่างหนักเริ่มเล่นงาน เท้าชาจนไร้ความรู้สึก พอเข้าสู่ชั่วโมงที่ 6 ร่างกายเริ่มเก็บความอบอุ่นไว้ไม่อยู่ มือสั่นเทาทุกครั้งที่หยุดดื่มน้ำ จนแวบหนึ่งเกือบถอดใจคิดจะคว้าเรือคายัคมาเกาะพักทั้งที่รู้ว่าผิดกติกา
นอกจากความหนาวเหน็บแล้ว ความกลัวว่าจะหมดสติกลางทะเลที่ขุ่นมัวจนมองแทบไม่เห็นอะไรก็กดดันเขาไม่น้อย สิ่งเดียวที่ฉุดให้กัดฟันจ้วงแขนต่อไปคือภาพของครอบครัวกับกำลังใจจากผู้ชมที่เฝ้าดูการถ่ายทอดสด โชคดีที่ช่วง 1 ถึง 2 กิโลเมตรสุดท้าย อเล็กซ์ ฟง ว่ายไปเจอกระแสน้ำอุ่นขึ้น ทำให้เท้ากลับมามีความรู้สึกอีกครั้งจนฮึดเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ หลังขึ้นฝั่งเจ้าตัวยอมรับว่ายังเจ็บคอ ปากเต็มไปด้วยรสเค็มของน้ำทะเล มองว่าคลื่นลมรอบนี้รับมือยากกว่าตอนว่ายรอบเกาะฮ่องกง 45 กิโลเมตรเมื่อ 7 ปีก่อน แถมยังถ่อมตัวว่ายังไม่ค่อยพอใจกับเวลาที่ทำได้มากนัก
เรื่องที่ทำเอาแฟนเพลงอ้าปากค้างยิ่งกว่าการทุบสถิติโลก คือการที่เจ้าตัวเข้าเส้นชัยเร็วกว่ากำหนดจนมีเวลาเหลือเฟือ รีบไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วขึ้นเวทีคอนเสิร์ตการกุศลรวมศิลปินฮ่องกง-มาเก๊าต่อในเย็นวันเดียวกันที่โรงละครบรอดเวย์ (Broadway Theatre) ในบรอดเวย์มาเก๊า คว้าไมค์ร้องเพลงร่วมกับเพื่อนศิลปินอย่าง แนนซี่ วู (Nancy Wu) จัสติน โล (Justin Lo) และอีแลนน์ ก้ง (Elanne Kong) แบบไม่มีท่าทีหมดแรง คลิปบนเวทีที่แชร์ผ่าน Threads กวาดเสียงชื่นชมไปอย่างล้นหลาม โดยบนเวทีเขาเอ่ยปากขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย เพราะแม้ตอนลงน้ำจะว่ายเพียงลำพัง แต่เบื้องหลังมีทีมทั้งทีมคอยหนุนหลังอยู่
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิกีฬา InspiringHK Sports Foundation ซึ่งมีอเล็กซ์ ฟง เป็นทูต ตั้งเป้าระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้ฝึกกีฬาอย่างเท่าเทียม ตอนที่เขาแตะฝั่ง ยอดบริจาคพุ่งไปอยู่ที่ราว 8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ก่อนที่วันต่อมายอดรวมจะทะลุเป้าหมาย 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 43 ล้านบาท (อัตราอ้างอิงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569) เงินทั้งหมดจะส่งมอบให้มูลนิธิ InspiringHK Sports Foundation กับสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกส์มาเก๊า (Special Olympics Macau)
ด้านหลังบ้าน เมเปิล ยิป (Maple Yip) ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง เคยขอร้องให้เขาพับโครงการนี้เก็บไป เพราะห่วงว่าอายุมากแล้วแถมยังมีลูกเล็กต้องดูแล หลังจบภารกิจ อเล็กซ์ ฟง ยอมรับสารภาพแบบขำไม่ออกว่าน่าจะเชื่อฟังภรรยาตั้งแต่แรก พร้อมประกาศแขวนแว่นตาว่ายน้ำ ยืนยันว่านี่จะเป็นภารกิจว่ายน้ำสุดขีดครั้งสุดท้ายในชีวิต ส่วนภรรยากับแม่ก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ยอมตื่นตั้งแต่ตี 5 มาเตรียมอาหารเช้ากับเสบียงให้ ก่อนจะเดินทางตามไปเชียร์ถึงฝั่งมาเก๊า
สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมดาราหนุ่มใหญ่คนนี้ถึงว่ายน้ำเก่งระดับโลก ย้อนกลับไปก่อนเข้าวงการบันเทิง อเล็กซ์ ฟง เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2523 เคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติฮ่องกงชุดลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ 2000 ที่ซิดนีย์ ลงแข่งทั้งรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร เดี่ยวผสม 400 เมตร กับกรรเชียง 200 เมตร ก่อนจะเบนเข็มมาจับไมค์ร้องเพลงในปี 2544 แล้วขยับไปเล่นหนังเล่นละครจนโด่งดัง นอกจากนี้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เขายังเคยว่ายน้ำรอบเกาะฮ่องกงระยะทาง 45 กิโลเมตรเพื่อการกุศล ครั้งนั้นก็ทุบสถิติเดิมของไซมอน ฮอลลิเดย์ มาแล้วเช่นกัน
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