ศจี วงศ์อำไพ โพสต์ครั้งแรก หลังถูก “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้อง 20 ล้าน ลั่น ไม่ปล่อยความกลัวอยู่เหนือข้อเท็จจริง
ศจี วงศ์อำไพ หรือ จีจี้ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.03 น. ระบุว่าตนถูกฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกว่า 20 ล้านบาท จากการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าจะใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมายด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในโพสต์ เธอเล่าว่าตลอดหลายสิบปีในวิชาชีพสื่อ เคยนำเสนอข่าวเพื่อนร่วมอาชีพที่ถูกฟ้องจากการทำหน้าที่ เคยสัมภาษณ์และรับฟังความรู้สึกของคนที่ต้องแบกรับภาระการต่อสู้คดีมาแล้วหลายราย กระทั่งวันหนึ่งเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นกับตัวเอง
เธอระบุว่าการทำหน้าที่นักข่าวไม่ได้มีเพียงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล แต่ต้องพร้อมรับผลที่ตามมาทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย ความกดดัน และผลกระทบต่อชีวิตกับการประกอบอาชีพ
ศจีเขียนด้วยว่าเคารพสิทธิของทุกคนในการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง เช่นเดียวกับที่ตนมีสิทธิต่อสู้คดีและนำพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาของศาล พร้อมรับการตรวจสอบ และหากมีข้อผิดพลาดก็พร้อมแก้ไขตามหลักวิชาชีพ
เธอตั้งคำถามว่าหากวันหนึ่งนักข่าวต้องเลือกระหว่างการนำเสนอข้อมูลที่ประชาชนควรได้รู้ กับความมั่นคงในชีวิตและอาชีพของตัวเอง แล้วทุกคนเลือกเงียบเพราะกลัวผลที่จะตามมา ผู้เสียประโยชน์สุดท้ายอาจไม่ใช่นักข่าวคนใดคนหนึ่ง แต่คือประชาชนและสังคมโดยรวม
ตอนหนึ่งของโพสต์ระบุว่า “ความกล้าหาญของนักข่าว ไม่ใช่การไม่กลัวผลที่จะตามมา แต่คือการไม่ปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือข้อเท็จจริง จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม” ก่อนปิดท้ายว่าจะยังทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรอบคอบและสุจริตต่อไป พร้อมขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้
โพสต์ของศจีไม่ได้ระบุชื่อคู่ความอีกฝ่าย ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายทนายความยื่นฟ้องผู้ประกาศข่าวรายนี้ต่อศาลแพ่ง ฐานละเมิดและหมิ่นประมาททางแพ่ง เรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมกว่า 20.8 ล้านบาท ศาลประทับรับฟ้องแล้ว และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2570
มูลเหตุของการฟ้องมาจากโพสต์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 บนเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน ซึ่งกล่าวถึงลูกน้องคนสนิทที่อ้างว่าถูกผู้บังคับบัญชาทำร้ายร่างกาย พร้อมแนบภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเมื่อปี 2560 ฝ่ายผู้ฟ้องเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่านายเก่าที่ถูกพาดพิงคือตน
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ชี้แจงผ่านรายงานข่าวว่า เอกสารเวชระเบียนไม่มีการระบุชื่อของตน ไม่มีคำว่าผู้บังคับบัญชา และไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ จึงไม่ใช่หลักฐานมัดตัวตามที่กล่าวอ้าง ทั้งยังระบุว่าในวันที่โพสต์ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตนในเรื่องนี้ และผู้โพสต์ไม่เคยติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากตนก่อนเผยแพร่
คดีนี้เป็นคดีแพ่ง ซึ่งอยู่ในชั้นเริ่มต้นของกระบวนพิจารณา ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
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อ้างอิงจาก: มติชนออนไลน์